Hava durumu raporu yayımlandı! İşte sağanak uyarısı yapılan illerimiz...

Meteoroloji'nin 8 Şubat Pazartesi günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye'de genel olarak parçalı bulutlu ve yerel olacak şekilde çok bulutlu yağış bekleniyor. Batı Akdeniz, Kıyı Ege ve Marmara Bölgesi'nin batı kesimlerinde sağanak yağışın yanı sıra yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bingöl ve Erzurum çevrelerinde gece vakitlerinde hafif şekilde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları: Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde hava sıcaklıklarının 3-6 derece artış göstermesi bekleniyor. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının normal koşullara göre 6-10 derece fazla olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgâr için uyarı: İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Ege ve Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde rüzgârın fırtına biçiminde eseceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Marmara Bölgesi'nin batı kesimlerinde rüzgârın yerel olacak şekilde kuvvetli fırtına biçiminde eseceği öngörülüyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.

Çığ için uyarı: Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusun ve Doğu Karadeniz'in içlerinde hava sıcaklıklarının normal koşullara göre 5-8 derece fazla olması bekleniyor. Bu nedenle kar erimesinin meydana gelebileceği ve çığ oluşabileceği ifade ediliyor.

İstanbul hava durumu

Parçalı bulutlu ve aralıklı olarak çok bulutlu geçeceği tahmin edilen ilimizde en yüksek sıcaklığın 19 derece olması bekleniyor.

İzmir hava durumu

Parçalı bulutlu ve aralıklı olarak çok bulutlu geçeceği öngörülen ilimizde öğle vakitlerinin ardından sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 21 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana hava durumu

Parçalı bulutlu ve yerel olacak şekilde çok bulutlu geçmesi beklenen ilimizde en yüksek sıcaklığın 21 derece olacağı tahmin ediliyor.

Antalya hava durumu

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilen ilimizde aralıklı olarak sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 18 derece olacağı öngörülüyor.

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülen ilimizde en yüksek sıcaklığın 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir hava durumu

Parçalı bulutlu ve yerel olacak şekilde çok bulutlu geçmesi beklenen ilimizde en yüksek sıcaklığın 15 derece olacağı öngörülüyor.

Zonguldak hava durumu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen ilimizde en yüksek sıcaklığın 23 derece olacağı öngörülüyor.

Trabzon hava durumu

Parçalı bulutlu geçeceği öngörülen ilimizde en yüksek sıcaklığın 19 derece olması bekleniyor.

Erzurum hava durumu

Parçalı bulutlu ve yerel olarak çok bulutlu geçeceği tahmin edilen ilimizde gece vakitlerinde hafif şekilde kar yağışı bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 7 derece olacağı öngörülüyor.

Kars hava durumu

Parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği öngörülen Kars'ta gece vakitlerinde yerel olacak şekilde çok bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklığın 8 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır hava durumu

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülen ilimizde en yüksek sıcaklığın 15 derece olması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 08:21