Hava durumu bugün nasıl olacak? 22 Şubat hava durumu

Meteoroloji'nin 22 Şubat Pazartesi günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye'de genel olarak yağış beklenmiyor. Antalya'nın batı kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri ve Güney Ege kıyılarının yerel olarak parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin kalan yerlerinde ise açık ve az bulutlu havanın etkisini göstereceği öngörülüyor. Türkiye'nin doğusunda ve içlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Türkiye'nin içlerinde ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda yerel olarak sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar artacak mı?

Türkiye'nin doğu kesimleri, iç kesimleri ve kuzey kesimlerinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artış göstereceği öngörülüyor.

Peş peşe uyarılar!

Çığ uyarısı yapılan yerler şöyle:

- Doğu Karadeniz'in içleri,

- Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimleri.

Zirai don uyarısı yapılan yerler şu şekilde:

- Doğu Akdeniz kıyıları,

- Karadeniz kıyıları,

- Marmara Bölgesi'nin kuzeyi.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un 22 Şubat Pazartesi günü az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 10 derece.

İzmir hava durumu

İzmir'in 22 Şubat Pazartesi günü az bulutlu geçeceği öngörülüyor. İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 15 derece.

Antalya hava durumu

Antalya'nın 22 Şubat Pazartesi günü az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'nın batısının yerel olarak parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Antalya'da beklenen en yüksek sıcaklık 17 derece.

Ankara hava durumu

Ankara'nın 22 Şubat Pazartesi günü az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık 8 derece.

Zonguldak hava durumu

Zonguldak'ın 22 Şubat Pazartesi günü az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Zonguldak'ta beklenen en yüksek sıcaklık 9 derece.

Trabzon hava durumu

Trabzon'un 22 Şubat Pazartesi günü parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Trabzon'da beklenen en yüksek sıcaklık 10 derece.

Erzurum hava durumu

Erzurum'un 22 Şubat Pazartesi günü parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum'da beklenen en yüksek sıcaklık -2 derece.

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'ın 22 Şubat Pazartesi günü az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Diyarbakır'da beklenen en yüksek sıcaklık 11 derece.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 09:42