Hava bugün nasıl olacak? 6 Şubat hava durumu

Meteoroloji'nin 6 Şubat Cumartesi günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre; Türkiye'de bugün yağış olmayacak. Türkiye'nin batı kesimleri ile kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin kalan kesimlerinin ise açık ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Marmara Bölgesi'nin yanı sıra Türkiye'nin iç kesimleri ile doğu kesimlerinde sabah ve gece vakitlerinde pus ve yerel olacak şekilde sis bekleniyor. Türkiye'nin doğusunda ise don ve buzlanmanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Çığ uyarısı yapılan yerler ise Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in içi oldu.

Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde artıyor

Türkiye'de hava sıcaklıklarının normal koşullara göre 6-10 derece fazla olacağı öngörülüyor. Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde rüzgârın kuzeybatıdan hafif ve orta şiddette eseceği öngörülüyor. Türkiye'nin kuzeyinde rüzgârın genel olarak güneybatıdan ve batıdan esmesi bekleniyor.

Çığ için uyarı yapıldı

Çığ uyarısı yapılan Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimleri ile Doğu Karadeniz'in içinde hava sıcaklıklarının normal koşullara göre 5-8 derece fazla olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu yerlerde bu nedenle karların eriyeceği ve çığ ile su baskını oluşabileceği ifade ediliyor.

İstanbul hava durumu nasıl olacak?

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 16 derece olması bekleniyor.

İzmir hava durumu nasıl olacak?

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülen İzmir'de en yüksek sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor.

Antalya hava durumu nasıl olacak?

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Antalya'da en yüksek sıcaklığın 22 derece olması bekleniyor.

Adana hava durumu nasıl olacak?

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Adana'da en yüksek sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin ediliyor.

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülen Ankara'da en yüksek sıcaklığın 15 derece olması bekleniyor.

Eskişehir hava durumu nasıl olacak?

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Eskişehir'de en yüksek sıcaklığın 18 derece olacağı öngörülüyor.

Zonguldak hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Zonguldak'ta en yüksek sıcaklığın 17 derece olması bekleniyor.

Trabzon hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu geçeceği öngörülen Trabzon'da en yüksek sıcaklığın 15 derece olması bekleniyor.

Samsun hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu geçmesi beklenen Samsun'da en yüksek sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Erzurum'da en yüksek sıcaklığın 5 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır hava durumu nasıl olacak?

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülen Diyarbakır'da en yüksek sıcaklığın 16 derece olması bekleniyor.