Hava bugün nasıl olacak? 23 Şubat hava durumu

Meteoroloji'nin 23 Şubat Salı günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye'de genel olarak az bulutlu ve parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in aralıklı olarak çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Artvin ve Rize'nin kıyı kesimlerinin yağmurlu geçmesi beklenirken, iç kesimlerinde ise kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olacağı öngörülüyor. Türkiye'nin doğu kesimlerinde ve iç kesimlerinde don ve buzlanmanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin iç kesimlerinde ve Marmara Bölgesi'nde pus ve yerel olarak sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında artış var

Türkiye'nin iç kesimleri, doğu kesimleri ve kuzey kesimlerinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artış göstereceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyden hafif şiddette esmesi beklenirken, aralıklı olarak orta şiddette eseceği tahmin ediliyor.

Çığ için uyarı!

Türkiye'den yağışlı ve serin havanın ayrılmasıyla birlikte doğuda hava sıcaklıklarında artış görüleceği öngörülüyor. Bu nedenle karın kar örtüsüne sahip olan yamaçlarda çığ meydana gelebileceği ifade ediliyor. Vatandaşların bu olasılığa karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un 23 Şubat Salı günü az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 11 derece.

İzmir hava durumu

İzmir'in 23 Şubat Salı günü az bulutlu geçeceği öngörülüyor. İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 17 derece.

Adana hava durumu

Adana'nın 23 Şubat Salı günü az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Adana'da beklenen en yüksek sıcaklık 20 derece.

Antalya'nın 23 Şubat Salı günü az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Antalya'da beklenen en yüksek sıcaklık 20 derece.

Ankara hava durumu

Ankara'nın 23 Şubat Salı günü az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık 12 derece.

Eskişehir hava durumu

Eskişehir'in 23 Şubat Salı günü az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Eskişehir'de beklenen en yüksek sıcaklık 15 derece.

Zonguldak hava durumu

Zonguldak'ın 23 Şubat Salı günü az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Zonguldak'ta beklenen en yüksek sıcaklık 11 derece.

Trabzon hava durumu

Trabzon'un 23 Şubat Salı günü parçalı bulutlu ve aralıklı olarak çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Trabzon'da beklenen en yüksek sıcaklık 11 derece.

Erzurum hava durumu

Erzurum'un 23 Şubat Salı günü az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum'da beklenen en yüksek sıcaklık 1 derece.

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'ın 23 Şubat Salı günü az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Diyarbakır'da beklenen en yüksek sıcaklık 14 derece.