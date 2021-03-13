Hatipoğlu: Ramazan geldiği için algıya başladılar!

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde rektörlük görevini yürüten Nihat Hatipoğlu'nun 4 tane fakültenin de dekanlığını üstlendiği ifade edildi. Hatipoğlu'na bu nedenle ekstra ücret verildiğine dair birtakım iddialar ortaya atıldı.

Hatioğlu'ndan söz konusu iddialara yanıt geldi.

"Tüm üniversitelerde böyle"

Fakültelere dekan atanana dek mevcut profesörlerin vekaleten dekanlıklara atandığını belirten Hatipoğlu, senatonun işlemleri yapabilmesi için bunun gerekli olduğunu söyledi. Hatipoğlu, söz konusu yöntemin tüm üniversitelerde geçerli olan resmî ve hukukî bir gelenek olduğunu ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne has bir durum olmadığını dile getirdi.

"Ekstra yük getirdi"

Aslında bu geleneğin herkes tarafından bilindiğini ancak hukuk dışı bir eylemde bulunulduğuna dair algı yaratmak için bu iddiaların gündeme getirilmesini anlamakta güçlük çektiğini belirten Hatipoğlu, vekaletlerin sadece ekstra bir yük getirdiğini söyledi.

"Bir kuruş ödenmedi"

Hatipoğlu, ekstra bir kuruş ücret ya da maaş verilmediğini kaydederek, Ramazan'ın yaklaşması nedeniyle algı operasyonlarına başlandığını dile getirdi.

Ne olmuştu?

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2018 senesinde kurulmuştu. Toplam 8 fakülteye sahip olan üniversitenin 4 fakültesinde Hatipoğlu'nun dekanlık görevini üstlendiği ifade edilmişti. Kalan 4 dekanlığın da sadece 2 isim tarafından yürütüldüğü belirtilmişti.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde, Prof. Dr. Zeynep Güngörmüş'ün Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi'nin dekanlığını yürüttüğü kaydedilmişti. Prof. Dr. Osman Bilgin'in de Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Hukuk Fakültesi'nin dekanlığını üstlendiği ifade edilmişti.

Üniversite yetkililerinden açıklama gelmişti

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yetkililerinden konuya ilişkin açıklama gelmişti. Yetkililer, söz konusu üniversitede 799 öğrencinin bulunduğunu belirtmişti. Fakültelere dekan vekillerinin atanması gerektiğini aktaran yetkililer, üniversitenin yeni kurulması nedeniyle akademik yapılanmanın hala sona ermediğini söylemişti.

Yetkililer, bu yüzden imza yetkisi bakımından Rektör Hatipoğlu dâhil olmak üzere toplam 3 profesörün dekan vekilleri olarak atandığını ifade ederek, bu kişilere görevleri dolayısıyla herhangi bir şekilde ek ücret verilmediğini aktarmıştı.