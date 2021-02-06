Hatay’da Elektrik Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti! Fabrika Arızasını Düzeltiyordu

Hatay’da yaşanan acı olay ölümle sonuçlandı. 24 yaşındaki bir fabrika çalışanı elektrik akımına kapılması sonucunda olay yerinde can verdi.

24 yaşındaki bir fabrika çalışanının elektrik çarpması sonucu vefat etmesi Hatay’da meydana geldi. Hatay’ın Payas ilçesinde yaşamakta olan ve bir fabrikada elektrik personeli olarak görevine devam eden 24 yaşındaki Mehmet Altan çalıştığı fabrikada can verdi. 24 yaşındaki fabrika çalışanı olan Mehmet Altan görev saatleri içerisinde fabrikada gerçekleşen elektrik arızasını düzeltmek istedi. Bu sırada aniden akıma kapılan 24 yaşındaki Altan, olay yerinde can verdi. Olaya şahitlik edenler hemen ihbarda bulundu. Fabrika çalışanlarının yaptıkları ihbar sonucu Hatay’da bulunan olay yerine 112 sağlık personelleri sevk edildi. Elektrik arızası çıkan fabrikada sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda ansızın akıma kapılan talihsiz işçi hakkında olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hatay’da bulunan fabrikada gerçekleşen ilk incelemenin ardından 24 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Altan’ın cansız bedeninin otopsi yapılması için morga kaldırıldığı öğrenildi. Ekipler yaşanan üzücü olay ile ilgili inceleme başlattığını ifade etti.

15 volta kadar olan elektrik enerjisi insan vücudunu etkilemezken 15 ile 50 volt arasının insanlar üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Ancak 65 volttan sonrası ise tamamen tehlikeli kısım olarak adlandırılır. Peki elektrik işi ile uğraşıldığı sırada yapılması gerekenler nelerdir? İşte yanıtlar…

Öncelikle elektrik işi ile uğraşıldığı zaman kalın lastik tabanlı ayakkabı ve kauçuk eldiven takmak ilk zorunluluk olarak karşımıza çıkar. Yaşanması muhtemel bir çarpma anında var olan elektrik akımını iletmeyecek, kalın bir tahta gibi materyal platformun üzerine çıkılması tavsiye edilmektedir. Olası bir elektrik çarpmasından korunmak için ev içinde banyoda, ıslak alanlar üzerine saç kurutma makinesi ya da elektrikli ısıtıcılar konulmamalı ve bu tip davranışlardan kaçınılmalıdır. Evlerde ve iş yerlerinde topraklı priz kullanımı da olası bir kazayı önlemek için gerekli olan bir diğer durumdur. Ev ortamında elektrik ile uğraşılması planlanıyorsa öncelikle sigortaların kapatılması gerekir. Tüm bunlar her insanın bilmesi gereken tedbirler arasında yer almaktadır.