Hatay'da ormanları yakan terörist öldürüldü!

Hatay'a bağlı Belen ilçesinde 9 Ekim 2020 tarihinde 15 farklı noktada yangın çıkmıştı. Söz konusu yangınların 6'sının kırsal bölgelerde, 9'unun ise ormanlık bölgelerde çıktığı fark edilmişti. Yangınlar şiddetli rüzgârın da etkisiyle birlikte Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçramıştı. Yerleşim bölgelerinde de etkisini gösteren yangınları PKK terör örgütüne bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi"nin çıkardığı ileri sürülmüştü. Bunun üzerine söz konusu yangınlara ilişkin hızlı bir şekilde soruşturma başlatılmıştı.

Orman yakma talimatı veren terörist ortaya çıkarıldı

MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı), hem Türkiye'de hem de sınır ötesinde faaliyetlerine hız kazandırmıştı. Türkiye'de bulunan terör örgütü PKK unsurlarına ormanları yakmaları için talimat veren teröristin kim olduğu ortaya çıkarıldı. Söz konusu teröristin Mesut Taşkın olduğu tespit edildi.

Suriye'den patlayıcı getirmek isterken yakalandı

"Demhat Sperti" kod adını kullanan teröristin, çukur operasyonları kapsamında düzenlenen bombalı saldırılar için patlayıcıların Türkiye'ye getirilmesini sağladığı belirlendi. Söz konusu teröristin, yurt içinde düzenlenmesi beklenen bir saldırıda kullanılması için Suriye'de patlayıcı getirmeye çalıştığı ve o esnada MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) tarafından fark edildiği bildirildi.

SİHA ile görüntülendi

Terörist Mesut Taşkın'ın yanında bulunan başka bir teröristle patlayıcı aktarırken SİHA (silahlı insansız hava aracı) ile görüntülendiği ifade edildi. Söz konusu teröristin etkisiz duruma getirildiği kaydedildi. "Demhat Sperti" kod adını kullanan teröristin yanındaki örgüt üyesinin de etkisizleştirildiği belirtildi. SİHA (silahlı insansız hava aracı) tarafından teröristlerin vurulduğu operasyonunun kaydedildiği aktarıldı.

Patlayıcı aktarımlarının sorumlusuydu

Terörist Mesut Taşkın'ın Suriye'de 2015 senesinden beri bulunduğu öğrenildi. Söz konusu teröristin, PKK terör örgütü yöneticilerinden biri olan İskan Akyüz'e ve ardından Murat Karayılan'a bağlı olarak Irak-Suriye ve Türkiye-Suriye arasındaki patlayıcı aktarımlarından sorumlu olduğu tespit edildi.

Çok sayıda insanın şehit olduğu saldırıları planladı

"Demhat Sperti" kod adını kullanan teröristin, Silopi'de 2015 senesinde 3 polis memurunun şehit olmasına yol açan saldırıyı planladığı belirlendi. Söz konusu teröristin daha sonra Cizre'de 2016 senesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı planladığı tespit edildi. Bu saldırı sonucu 12 polis memuru şehit olurken, 78 kişi yaralanmıştı. 78 kişiden 75'inin polis memuru olduğu ifade edilmişti. Terörist Mesut Taşkın'ın söz konusu saldırıda teröristler tarafından kullanılan patlayıcıları Türkiye'ye aktardığı ortaya çıkarıldı.

Silopi'de 15 Ağustos 2016 tarihinde Gümrük Müdürlüğüne ait servis aracını hedef alan bombalı saldırıdaki patlayıcıyı terörist Mesut Taşkın'ın Türkiye'ye aktardığı tespit edildi. "Demhat Sperti" kod adını kullanan teröristin, Diyarbakır'a bağlı Bağlar ilçesinde 11 Nisan 2017 tarihinde emniyet binasını hedef alan bombalı saldırıdaki patlayıcıyı da Türkiye'ye aktardığı saptandı.

Darbe indirildi

Terörist Mesut Taşkın'ın öldürülmesiyle beraber terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye kablo ve patlayıcı aktarımına ciddi bir darbe indirilmiş oldu.

Hatay'da ne olmuştu?

Hatay'da 9 Ekim 2020 tarihinde başlayan yangınlar nedeniyle 300-400 bin hektarlık bölge yanıp kül olmuştu. Söz konusu yangınların 11 Ekim 2020 tarihinde kontrol altına alınabildiği ifade edilmişti. 70 vatandaşın etkilendiği yangınlarda, 7 tane daire, 14 tane iş yeri ve 11 tane müstakil ev yanmıştı. Öte yandan, 4 tane araç ve 8 tane fabrikanın yanı sıra 4 tane araç ve 35 tane de arı kovanı yanmıştı. Birçok hayvanın da telef olduğu görülmüştü.

Yangınlarda kasıt ve sabotaj olasılığı üzerine bazı kişilerin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti. Hatay'daki yangınların "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" tarafından çıkarıldığı ileri sürülmüştü. Söz konusu yangınlardan bazıları bu örgüt tarafından üstlenilmişti. Bunun üzerine Amanos Dağları'nda PKK terör örgütünün örgütlenmesine ilişkin operasyonlara ağırlık verilmişti.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 14:19