Hatay'da Annesi ile Tartışan Genç Adam Evi Ateşe Vererek İntihar Etti

Hatay'da, meydana gelen olay herkesin tüylerini ürpertti. Hatay'da yaşayan genç annesi ile arasında bilinmeyen bir nedenden kaynaklı tartışma çıktı. Tartışma ne yazık ki kimsenin istemeyeceği bir sonuç ile sonlandı. Hatay'da yaşayan, Mustafa D. (34) annesi ile yaşadığı evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrıldı. İtfaiye ekipleri müdahalesi ile evi saran yangın söndürülürken, eve giren sağlık ekipleri ise kendisini odaya kilitleyen Mustafa D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkan yangında genç adam hayatını kaybetti. Mustafa D., iddiaya göre, bilinmeyen nedenle annesi ile tartışmaya başladı tartışma giderek hararetlenirken, tartışmanın büyümesi üzerine anne Fatma D. evi terk edip, komşularına gitti. Mustafa D. ise kavganın yaşandığı evde kaldı.

Evde tek başına Mustafa D., kendini kilitlediği odayı ateşe verdi. Evden duman çıktığını gören vatandaş ise durumu yetkililere bildirdi. Durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, eve giren polis, Mustafa D.'nin ağır yaralı halde bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından hareketsiz yattığı görülen 34 yaşındaki Mustafa D. sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa D., iddiaya göre, bilinmeyen nedenle annesi ile tartışmaya başladı tartışma giderek hararetlenirken, tartışmanın büyümesi üzerine anne Fatma D. evi terk edip, komşularına gitti. Mustafa D. ise kavganın yaşandığı evde kaldı. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından hareketsiz yattığı görülen 34 yaşındaki genç adam Mustafa D.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.