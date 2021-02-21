Hasan Can Kaya’dan Aykut Elmas’ın ‘Stand-Up’ Eleştirisine Yanıt Geldi…

Youtube’da Konuşanlar adlı programı kısa süre içinde milyonlarca aboneye ulaşan Hasan Can Kaya, kısa süre içindeki çıkışının ardından Acun Ilıcalı’nın radarına girdi ve Exxen platformuna geçti. Ancak Kaya’nın Youtube’daki tüm videolarını silerek Exxen’e geçmesi hayranlarını ciddi şekilde üzdü. Hasan Can Kaya bugün yaptığı paylaşımda, Exxen’e geçişi ile ilgili kendisine gelen eleştirilere bir yanıt verdi.

Hasan Can Kaya’nın açıklaması

‘Muhattabı ben değilim’

Hasan Can Kaya, bu açıklamada aynı zamanda, Aykut Elmas’ın kendisine yönelik olarak üstü kapalı söylediği “Bir stand-up keşfettim, seyirciler espri yapıyor. İlginç” paylaşımına da yanıt verdi.

Aykut Elmas’ı tanımadığını söyleyen Kaya, “Bir stand up keşfi twitini gördüm. Beni kastettiğini sanmıyorum. Çünkü Konuşanlar stand up değil, talk show. Aradaki farkı bildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla o konuyla ilgili yorum yapmayacağım. Muhattabı ben değilim” dedi.