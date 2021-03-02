Haritada hangi şehirler kızardı?

Türkiye'de bugün itibarıyla kademeli normalleşme sürecine adım atıldı. Söz konusu süreçte koronavirüs önlemleri şehir bazında vaka sayılarına göre alınacak. Sağlık Bakanlığı tarafından şehir bazında paylaşılan vaka sayılarına göre hareket edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, önlemlerin artırılmasına ya da esnetilmesine yönelik kararların, koronavirüsün şehir bazındaki seyrine göre alınacağını ifade etti. Erdoğan, koronavirüs önlemlerine ne kadar uyum sağlanırsa şehirlerde normalleşme sürecinin de o kadar çabuk başlayacağını dile getirmişti. Haftalık veriler doğrultusunda şehirlerin yer aldığı kategorilerin tekrar belirleneceğini belirten Erdoğan, normalleşme adımlarının 2 haftada bir olmak üzere güncelleneceğini belirtmişti.

Sağlık Bakanı Koca, 20-26 Şubat 2021 tarihlerine ilişkin şehir bazında vaka sayılarını gösteren haritayı paylaşmıştı. Koca, şehirlerde 100 bin nüfusa düşen vaka sayılarına ait güncel haritayı paylaştığını belirterek, kontrollü ve kademeli bir şekilde normalleşileceğini ifade etmişti.

Üst sıralarda yine aynı şehirler var

20-26 Şubat 2021 tarihlerine ilişkin şehir bazında vaka sayılarını gösteren haritaya göre, Ordu yine birinci sırada yer aldı. Söz konusu şehirde, ilk olarak 100 binde 194,42 olarak açıklanan vaka sayısı, daha sonra 100 binde 228,4'e, en son da 100 binde 301,76'ya yükseldi. İkinci sırada 100 binde 264,71 ile Giresun, üçüncü sırada 100 binde 262,12 ile Samsun, dördüncü sırada 100 binde 239.52 ile Trabzon ve beşinci sırada 100 binde 213,10 ile Rize yer aldı.

Hangi şehirler kızardı?

20-26 Şubat 2021 tarihlerinde vaka sayılarının en fazla artış gösterdiği şehirler Giresun, Balıkesir, Samsun, Ordu ve Sinop oldu. Söz konusu haftada kırmızı kategoriye 5 şehir daha katıldı. 100 binde 142,57 ile Balıkesir, 100 binde 107,43 ile Edirne, 100 binde 114,58 ile Gümüşhane, 100 binde 110,50 ile Amasya ve 100 binde 105,36 ile Burdur kırmızı kategoriye eklendi.

İstanbul'da vaka sayıları artıyor

İstanbul'da geçen hafta 100 binde 68,23 olarak kaydedilen vaka sayılarının son hafta 100 binde 89,9'a çıktığı fark edildi. İstanbul, vaka sayılarının en fazla artış gösterdiği şehirler arasında 11'inci sıraya yerleşti.