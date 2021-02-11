Hangi marketlerde sigara satışı yasaklandı? Sigara satışında flaş karar!

Ticaret Bakanlığı günden güne artan sigara tüketimini azaltmak için çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Özellikle sigaraya uygulunan zamlarla kullanım azaltılmaya çalışılsada fayda etmiyor. Bu kapsamda sigara satışı gerçekleştirilen marketlerde de kısıtlamaya gidecek. Amaç sadece sigara kullanımı azaltmak değil parekende ticaretin rekabet koşullarına göre yapılmasını da sağlamak. Alınan kararlar doğrultusunda sigaranın yanı sıra zincir marketlerde beyaz eşya, mobilya ve elektronik eşya gibi ürünlerin satışında da kısıtlamalar getirilecek.

Ticaret Bakanlığı bir taslak hazırladı. Ticaret Bakanlığı tarafında oluşturulan taslağa göre; zincir marketler pazar günü saat 11:00'den önce açılamayacak. Zincir marketlerde sigara, tütün ürünleri, beyaz eşya, mobilya ve elektronik ürünlerin satılmasına izin verilmeyecek. Ancak elektronik ortamda satış bu kısıtlamadan muaf tutalacak. 1500 metrekareden büyük mağazalarda kısıtlamalara dahil olmayacak. Zincir market ve bakkallar arasına 200 metre mesafe sınırlaması getirilecek. Aynı sokakta zincir marketlerin şubesi olmayacak en az 2 km uzaklık olması gerekecek. Nüfusu 2000'nin altında olan yerleşim yerlerine zincir marketi açılamayacak. Bir diğer kısıtlama ise Awm'lere uygulanacak. Yeni açılan Awm'ler arasında en az 5 km olacak.

Bu amaçla hem küçük esnaf hem de tüketici korunacak. Uygun rekabet koşullarının sağlanması hedefleniyor. Çok sık aralıklarla açılan zincir market küçük esnafın iş yapamamasına neden oluyor. Birçok esnaf zincir marketlerin yakınlarına açılması nedeni ile kapanma aşamasına gelerek mağdur oluyor. Aynı zamanda marketlerin telefon, beyaz eşya, mobilya gibi farklı sektörlerden ürün satması ve daha uygun kampanya koşulları sağlaması o sektörde çalışan perakendecileri zor duruma düşürüyor. Bu nedenle uygun rekabet koşullarının sağlanamaması ve perakendecilerin korunması adına düzenlemeye gidilecek. Oluşturulan bu taslaklar sektörel bazda fikirler alınıp düzenlenerek kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak.