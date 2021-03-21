Hangi İlde Kaç Koronavirüs Vakası Var? İl İl Vaka Sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 ile 19 Mart tarihleri haftasında illere göre 100 bin kişide kaç kişide koronavirüs görüldüğüne dair güncel koronavirüs haritası yayınladı. Bu haritadan yola çıkarak, illerdeki haftalık toplam koronavirüs vaka sayısı görülebiliyor. Kontrollü normalleşmeye yavaş yavaş geçiş yapılırken koronavirüs artış hızında da büyük bir yükselme yaşandı. Türkiye genelinde koronavirüs haritasına bakıldığı zaman, vaka sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin koca tarafından açıklanan verilerde, hızlı artış göze çarpıyor. Koronavirüs haritası 100 binde kaç kişinin pozitif olduğu haftalık fazla değerlendirerek açıklanıyor. Ancak bugün de bazı vatandaşların kafasını karıştırabiliyor. Sizin için il bazında haftalık kaç koronavirüs vakasına rastlandığını inceledik.

İstanbul'da, 100 bin kişide 251,12 olan vaka sayısı, Ankara'da 100 binde 107,99 olurken İzmir'de 100 binde vaka oranı 111,41 olarak haritalandırıldı.

Vaka sayısı en yüksek 3 il ise şu şekilde, İstanbul, Samsun, Ankara olarak sıralandı.

Siirt, Hakkari, Şırnak ise koronavirüs pozitif vakasına en az rastlanan iller arasına girdi.

Illerin haftalık vaka sayısı şekilde

1-İstanbul: 38.829

2-Samsun: 6.902

3-Ankara: 6.116

4-Konya: 5.674

5-İzmir: 4.896

6-Balıkesir: 3.574

7-Kocaeli: 3.523

8-Antalya: 3.037

9-Bursa: 3.013

10-Kayseri: 2.787

11-Trabzon: 2.005

12-Ordu: 1.971

13-Gaziantep: 1.835

14-Tekirdağ: 1.819

15-Giresun: 1.599

16-Mersin: 1.508

17-Tokat: 1.487

18-Adana: 1.391

19-Sakarya: 1.298

20-Malatya: 1.133

21-Çanakkale: 1.098

22-Osmaniye: 1.089

23-Adıyaman: 1.074

24-Eskişehir: 1.036

25-Hatay: 1.025

26-Manisa: 938

27-Muğla: 924

28-Aksaray: 907

29-Edirne: 895

30-Kahramanmaraş: 787

31-Aydın: 773

32-Yalova: 760

33-Kastamonu: 743

34-Çorum: 735

35-Rize: 697

36-Sinop: 669

37-Amasya: 651

38-Kütahya: 642

39-Kırklareli: 561

40-Erzurum: 549

41-Denizli: 514

42-Zonguldak: 479

43-Elazığ: 471

44-Yozgat: 389

45-Şanlıurfa: 387

46-Niğde: 378

47-Düzce: 377

48-Kilis: 369

49-Sivas: 355

50-Afyon: 349

51-Diyarbakır: 335

52-Isparta: 328

53-Bolu: 316