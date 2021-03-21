Hangi İlde Kaç Koronavirüs Vakası Var? İl İl Vaka Sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 ile 19 Mart tarihleri haftasında illere göre 100 bin kişide kaç kişide koronavirüs görüldüğüne dair güncel koronavirüs haritası yayınladı. Bu haritadan yola çıkarak, illerdeki haftalık toplam koronavirüs vaka sayısı görülebiliyor. Kontrollü normalleşmeye yavaş yavaş geçiş yapılırken koronavirüs artış hızında da büyük bir yükselme yaşandı. Türkiye genelinde koronavirüs haritasına bakıldığı zaman, vaka sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin koca tarafından açıklanan verilerde, hızlı artış göze çarpıyor. Koronavirüs haritası 100 binde kaç kişinin pozitif olduğu haftalık fazla değerlendirerek açıklanıyor. Ancak bugün de bazı vatandaşların kafasını karıştırabiliyor. Sizin için il bazında haftalık kaç koronavirüs vakasına rastlandığını inceledik.
İstanbul'da, 100 bin kişide 251,12 olan vaka sayısı, Ankara'da 100 binde 107,99 olurken İzmir'de 100 binde vaka oranı 111,41 olarak haritalandırıldı.
Vaka sayısı en yüksek 3 il ise şu şekilde, İstanbul, Samsun, Ankara olarak sıralandı.
Siirt, Hakkari, Şırnak ise koronavirüs pozitif vakasına en az rastlanan iller arasına girdi.
Illerin haftalık vaka sayısı şekilde
1-İstanbul: 38.829
2-Samsun: 6.902
3-Ankara: 6.116
4-Konya: 5.674
5-İzmir: 4.896
6-Balıkesir: 3.574
7-Kocaeli: 3.523
8-Antalya: 3.037
9-Bursa: 3.013
10-Kayseri: 2.787
11-Trabzon: 2.005
12-Ordu: 1.971
13-Gaziantep: 1.835
14-Tekirdağ: 1.819
15-Giresun: 1.599
16-Mersin: 1.508
17-Tokat: 1.487
18-Adana: 1.391
19-Sakarya: 1.298
20-Malatya: 1.133
21-Çanakkale: 1.098
22-Osmaniye: 1.089
23-Adıyaman: 1.074
24-Eskişehir: 1.036
25-Hatay: 1.025
26-Manisa: 938
27-Muğla: 924
28-Aksaray: 907
29-Edirne: 895
30-Kahramanmaraş: 787
31-Aydın: 773
32-Yalova: 760
33-Kastamonu: 743
34-Çorum: 735
35-Rize: 697
36-Sinop: 669
37-Amasya: 651
38-Kütahya: 642
39-Kırklareli: 561
40-Erzurum: 549
41-Denizli: 514
42-Zonguldak: 479
43-Elazığ: 471
44-Yozgat: 389
45-Şanlıurfa: 387
46-Niğde: 378
47-Düzce: 377
48-Kilis: 369
49-Sivas: 355
50-Afyon: 349
51-Diyarbakır: 335
52-Isparta: 328
53-Bolu: 316