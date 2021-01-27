Hangi Fenomeni Takip Ettiğinize Dikkat Edin!

Yasadışı bahis tuzağında yeni bir yöntem ortaya atıldı bu tuzak ilk kez kullanılıyor. Genellikle gençleri Hedef alan ve gençleri bu yola sürükleyen bu siteler sonunda deşifre edildi. Bu kişiler tarafından hem ekonomi milyonlarca zarara uğruyor hem de bu bahisi oynayan kişilerin hayatı adeta kabusa dönüyor. Son dönemde ise kurulan bu tuzaklara sosyal medya fenomenleri de alet edildi.

Türkiye ekonomisini milyonlarca zarara uğratan aynı zamanda bahise katılıp, yasadışı bahis oynayan kişilerin de hayatı kararıyor. Yasadışı bahis ile ilgili çıkan son detay ise duyanları oldukça şaşırttı. Bahis tuzağına artık ana merkezi sanal dünya ve bazı sosyal medya fenomenleri de bu tuzağı birer parçası haline gelmiş durumda, sosyal medya fenomenleri yüzleri maskeli olacak şekilde canlı yayın açıp saatler boyunca insanları yasadışı bahise özendirmek amaçlı çeşitli yayınlar yapıyorlar. Bu fenomenler aynı zamanda yayın yaparken, yayının daha çok kitle tarafından izlenmesi adına yayınları misafir olarak kadın konuk alıp sohbet sitelerinden bu yasadışı bahis sitelerinin reklamını yapıyorlar. Özellikle de bu bahis yayını yapan kişileri her yaştan insanlar izleyebiliyor, bu durumda küçük çocukların da bu videoları izlemeleri anlamına geliyor bundan dolayı hem suç oranının artması hem de yayını izleyen kişilerin yaş ortalaması oldukça düşmesine sebep oluyor.

Yasadışı bahis sitelerinde, bu sitelere üye olmak isteyen kişilerin kişisel bilgileri isteniyor bu durumda kişilerin istenmeden herhangi bir yasa dışı suçlarda bu bilgilerin kullanılmasına yol açıyor. Yasadışı olan bahis sitelerine verilen kimlik bilgileri, özel bilgiler, ikametgah adresi hiç bilmediğiniz kötü niyetli insanların eline geçebiliyor.

Şu anda bu yasa dışı bahisten dolayı birçok kişi maddi anlamda mağdur olmuş durumda. Uzmanlar ise yetişkinlere ve aynı zamanda anne ve babalara ebeveyn olarak çocuklarını bu tarz yasadışı bahis sitelerinden uzak tutmaları adına uyarıyorlar.