Hangi Balık Hangi Mevsimde Yenir, Şubat Ayında Hangi Balık Yenir?

Kış mevsiminin kendini en çok hissettirdiği bugünlerde balık yemek isteyen vatandaşlar Şubat ayında hangi balık yenir sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Bunun yanı sıra ekmek parasını balık tutarak kazanan balıkçılar Şubat ayında hangi balık tutulur sorusunun yanıtını da merak ediyor. Sizler için hangi aylarda hangi balık yenir sorusunun cevabını tek tek ele aldık. İşte aylara göre balık yeme ve tutma rehberi...

Balık mevsiminin yaklaşması ile birlikte Şubat ayında hangi balıkların lezzetli olduğu merak ediliyor. Balıklar, lezzetli ve besleyici özelliği sayesinde en çok tercih edilen yiyeceklerden birisidir. Şubat ayında midye sezonu ve Kalkan mevsimi başlarken hamsi ayı bitmektedir. Bu ayda uskumru, palamut ve lüfer balıklarının lezzeti düşer. Bu nedenle tercih edilmesi çok fazla önerilmez ve vatandaşlar bu balıkları genellikle tercih etmez.

OCAK AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Ocak ayında palamut, lüfer, uskumru gibi balıkların en lezzetli olduğu dönemdedir. En çok tercih edilen balıklardan biri olan hamsinin en lezzetli hale Ocak ayında yenir.

ŞUBAT AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Şubat ayında kalkan ve midye mevsimi başlar hamsi mevsimi sona erer. Uskumru palamut lüfer gibi balıkların lezzeti azalır.

MART AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Levrek, kalkan, kefal gibi balıkların en lezzetli olduğu aylardan biri mart ayıdır. Mart ayında palamut, lüfer ve uskumru balıklarının lezzeti giderek azalır.

NİSAN AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Nisan ayında Kalkan sezonu devam etmektedir. Bol miktarda bulunan balıklar arasında Mercan levrek kılıç ve kırlangıç balıkları vardır.

MAYIS AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Mayıs ayında barbunya, tekir, levrek, iskorpit gibi balıklar çıkmaya başlar. Pek lezzetli olmasa da bu aylarda bunları tercih edebilirsiniz.

Haziran ayında çok fazla balık bulunmaz. Tekir, levrek, barbun gibi balıklar eser miktarda bulunmaktadır fakat fiyatı pahalıdır

TEMMUZ AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Temmuz ayında sardalya mevsimi başlamaktadır. Temmuz ayının en ideal balıkları istavrit ve kumrudur.

AĞUSTOS AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Ağustos ayında sardalya balığı en lezzetli dönemindedir. Ağustos ayının sonuna doğru çingene palamudu çıkmaya başlar.

EYLÜL AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Eylül ayında balık avı sezonu başlar. Bu ayda sardalya ve kılıç balığı tercihlerinizden biri olabilir. Bu ayda palamut balıklarının sayısı artar ve daha da lezzetli hale gelir.

EKİM AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Ekim ayı balıklar açısından oldukça bereketli bir aydır. Lüfer bu ayda en lezzetli olduğu zamanlarındadır. Palamut, barnunya, tekir, sardalya, levrek gibi balıklar boldur ve tercih edilebilir durumdadır.

KASIM AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Kasım ayında bol miktarda hamsi bulunur ve en lezzetli olduğu aylardan biridir. Kasım ayında uskumru ve torik yemeyi de tercih edebilirsiniz.

ARALIK AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Aralık ayında bol miktarda tekir bulunur ve uskumru, palamut ve lüfer gibi balıklar yağlanmıştır ve daha lezzetli bir hale gelmiştir. Bu nedenle Aralık ayında bu balıkları tercih etmeniz önerilir.