Hande Sarıoğlu’ndan Kendisini Eleştiren Ahmet Hakan’a: ‘Siyaset Şebeği’

Habertürk ekranarında spor spikerliği yapan ve zaman zaman kişisel sosyal medya hesabında eğenceli paylaşımlar yapan Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz gün oryantal dans paylaşımı yapmıştı, bunun ardından Habertürk yönetimi Sarıoğlu’nu paylaşımları konusunda uyardı. Sarıoğlu, “Renkli bir kişiliğe sahip olduğunu” belirtmiş ancak kanalın görüşüne saygı duyduğu için, görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Olayın ardından Ahmet Hakan, videoyu sadece 15 saniye izlemeye tahammül edebildiğini belirterek “Şebeklik yapıp dikkat çekmeye çalışan bir story şebeği gördüm” demişti.

"İzlemeyen, konuşmayan, yazmayan kalmasın lütfen, alınırım. O her şeyi çok bildiklerini sanan, benim oryantalimden daha kıvrak dilleri ve kalemleri olan dayılara seri oryantal getirin. Elden ele gönderin, paylaşın. Ülkede oryantal açığı varmış! İnsanların gözünün içine baka baka siyaset şebekliği yapan biri benim oryantalime 'story şebekliği' demiş; bak şu şebeğe."