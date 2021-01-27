Hamsi yine küçük kaldı! Av yasağı bir kez daha uzatıldı

Hamsi avı yasağında flaş bir gelişme yaşandı. Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nda yasak getirilen hamsi avına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, önceden iki defa kısmi olacak şekilde yasak getirilen hamsi avının bir kez daha uzatıldığı ifade edildi. Böylece hamsi avı yasağı 7 Şubat gününe kadar uzatılmış oldu.

"Asgari boyun altında kaldı"

Hamsilerde yasak süresince iyileşme yaşandığı ama çoğunluğunun yine asgari boy uzunluğuna ulaşamadığı belirtilen açıklamada, ilerleyen senelerde avcılığın devam ettirilebilir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve stokların muhafaza edilebilmesi için Karadeniz ve İstanbul Boğazı için geçerli olan av yasağının 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

"Hamsilerin takibi yapılacak"

Açıklamada, 7 Şubat gününe kadar hamsilerin takibinin düzenli olarak yapılacağı ifade edildi. Türkiye'nin karasularına yeniden iri hamsilerin gelmesi halinde kararların tekrar gözden geçirileceğine dikkat çekilen açıklamada, av yasağının sona ereceği 7 Şubat 2021 tarihinden 15 Nisan 2020 tarihine kadar takip ve denetimlerin kesintisiz şekilde süreceği belirtildi.

"9 santimden kısa hamsiler avlanamayacak"

Açıklamada, 9 santimden kısa hamsilerin avlanmasına asla izin verilmeyeceği kaydedilerek, Marmara Bölgesi'nde ve İğneada açıklarında yeterli düzeyde et verimliliğine sahip olan 9 santimden uzun hamsilerin avlanabileceğine dikkat çekildi.

İlk olarak 8 Ocak günü yasak getirilmişti

8 Ocak 2020 tarihinde hamsi avına ilk yasak getirilmişti. Söz konusu yasağın 18 Ocak 2020 tarihine kadar geçerli olacağı belirtilmişti. Hamsilerin avlanabilir boy uzunluğuna sahip olmamaları nedeniyle bu kararın alındığı ifade edilmişti. Alınan ikinci bir kararla birlikte av yasağı 28 Ocak 2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Hamsilerin avlanabilmeleri için minimum 9 santim uzunluğunda olmaları gerekiyor. Fakat şu anda tezgâhlardaki hamsilerin küçük olduğu fark ediliyor.

Tek neden boy uzunluğu değil

Hamsi avına getirilen yasağın tek sebebi asgari boy uzunluğuna ulaşamamaları değil. Av yasağıyla hamsi popülasyonunun korunması hedefleniyor. Hamsi stoklarının ilerleyen senelerde kötü etkilenmemesi amacıyla av yasağı getirildiği biliniyor. Hamsilerin boy uzunluğunun yeterli seviyeye ulaşmaması halinde av yasağının 10'ar gün olarak tekrar getirilebileceği ifade ediliyor.

Hamsi avı yasağı olumlu karşılanıyor

Uzmanlar, hamsilere yönelik av yasağı kararını doğru buluyor. Uzmanlar, balık stoklarının kondisyonlarını her zaman sürdüremediklerine dikkat çekerek, bazen bu gibi sıkıntıların yaşanabileceğini ifade ediyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen kararın "balıkçılık" açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Balıkçılar da hamsi avı yasağını yerinde bir karar olarak değerlendiriyor. Balıkçılar, av yasağının sadece hamsi için değil bütün türler için hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, boy uzunluklarının yeterli olmaması durumunda avcılığın engellenmesi gerektiğini düşünüyorlar.