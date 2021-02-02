Hamsi avı yasağına ilişkin flaş gelişme! Asgari boy uzunluğuna ulaştı

Hamsi avı yasağına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Kocaeli ve İstanbul'un doğusu arasındaki alanda hamsi avcılığı yapılabilecek.

Hamsi avcılığına 7 Şubat gününe kadar yasak getirilmişti

Ticari amaçlı hamsi avcılığına 7 Şubat gününe kadar yasak getirilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kumköy Aslan Burnu'nun doğusundan başlayarak Gürcistan sınırına kadar olan bölge ile İstanbul Boğazı'nın tümünde 7 Şubat gününe kadar hamsi avcılığının yasaklandığını duyurmuştu.

Avlanabilir boy uzunluğuna ulaştı

Bugün yapılan açıklamada, Kocaeli ve İstanbul'un doğusu arasındaki alanda hamsilerin avlanabilir boy uzunluğuna ulaştığı ifade edildi. Söz konusu hamsilerin et bakımından da verimli olduğu belirtildi. Diğer şehirlerde gerçekleştirilen avcılıklarda hamsilerin avlanabilir boy uzunluğuna ulaşmadığı ve et bakımından verimli olmadığı ifade edildi. Bu nedenle Kocaeli ve İstanbul'un doğusu arasındaki alanda hamsi avcılığına getirilen yasağın kaldırıldığı bildirildi.

Denetimler devam edecek

Hem av esnasında ve denizden avlanılan ürünlerin karaya çıkarıldığı bölgelerinde hem de satış bölgelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetimlerin her zaman sıkı bir şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi. Asgari boy uzunluğuna ulaşmayan hamsilerin avlanmasına veya satılmasına asla izin verilmeyeceği ifade edildi.

"Bir yıl yasak olmalı"

Hamsi avcılığına getirilen yasağa ilişkin değerlendirmede bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dinçer, söz konusu yasağın yeniden uzatılması gerektiğini belirterek, böylece bir yıllık yasağın önünün açılabileceğini söylemişti. Prof. Dr. Dinçer, av baskısı nedeniyle stoklarda azalma yaşandığını ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bunun üzerine harekete geçildiğini belirterek, hamsi avcılığına ilişkin yasağın bir yıl süresince uygulanmasını önermişti.

"Yasakları doğru buluyorum"

Prof. Dr. Dinçer, hamsi stokunun üzerinde ciddi düzeyde av baskısının oluştuğuna dikkat çekerek, hamsi avcılığına getirilen yasağı doğru bulduğunu ifade etmişti. Av sezonunun bitmek üzere olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dinçer, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından getirilen yasakların uzatılması halinde bu sene hamsi avcılığı yapılamayacağını belirtmişti.

"Kota getirilsin"

Prof. Dr. Dinçer, orkinos avcılığına kota getirildiğini anımsatarak, bunun hamsi avcılığı için de uygulanabileceğini dile getirmişti. Hamsi avcılığına ilişkin her tekneye belirli bir kota getirilmesini öneren Prof. Dr. Dinçer, bu kotayı dolduran tekneler için av sezonunun sona ermesi ve bundan sonraki süreçte avladıkları hamsileri pazarda satmalarına müsaade edilmemesi gerektiğini aktarmıştı.

Hamsilerin avlanabilir boy uzunluğunun 9 santim olduğu biliniyor. Hamsilerin avlanabilmeleri için et bakımından da yeterli verimliliğe sahip olmaları şart. Yasakların hem boy uzunluğu ve verimlilik koşullarının sağlanamaması nedeniyle getirildiği hem de hamsi popülasyonunun korunması amacıyla getirildiği ifade ediliyor.