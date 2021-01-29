Hamsi avcılığı için yeni tavsiye: Kota uygulansın!

Hamsi avcılığına ilişkin 27 Ocak Çarşamba günü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından önemli bir karar alınmıştı. Bakanlık, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avcılığına yönelik yasağın yeniden uzatıldığını duyurmuştu. Böylece hamsi avcılığına ilişkin yasak 7 Şubat Pazar gününe kadar uzatılmıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, daha önce iki defa getirilen yasak boyunca hamsilerde iyileşme tespit edildiği, fakat yine de hamsilerin büyük bir bölümünün asgari boy uzunluğuna ulaşamadığı ifade edilmişti. Söz konusu açıklamada, hamsi avcılığının ilerleyen yıllarda devam ettirilebilmesi ve stokların korunabilmesi amacıyla İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de uygulanan yasağın 7 Şubat Pazar gününe kadar uzatıldığı belirtilmişti.

"Bir sene yasak getirilmeli"

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dinçer, hamsi avcılığına getirilen yasağa ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Dinçer, hamsi avcılığına yönelik yasağın bir kez daha uzatılmasının, bir senelik yasağın önünü açması bakımından önem arz ettiğini belirtti. Bakanlığın av baskısı sebebiyle stoklarda görülen azalmaya karşı harekete geçtiğini kaydeden Prof. Dr. Dinçer, hamsi avcılığına yönelik yasağın bir sene boyunca uygulanması gerektiğini söyledi.

"Stok üstünde ciddi bir baskı vardı"

Prof. Dr. Dinçer, hamsi stokunun üstünde ciddi bir av baskısının oluştuğunu belirterek, hamsi avcılığına yönelik yasak dolayısıyla mutlu hissettiğini ifade etti. Av sezonunun sonuna yaklaşıldığını hatırlatan Prof. Dr. Dinçer, yasakların bu şekilde uzatılması durumunda 2021 senesinde hamsi avcılığının gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

"Kota uygulanmalı"

Prof. Dr. Dinçer, Avrupa'da avcılığa kota uygulandığını belirterek, yengeç avcılığının gerçekleştirildiği Alaska'da da kota uygulandığını kaydetti. Türkiye'nin orkinosta kota uyguladığını hatırlatan Prof. Dr. Dinçer, bunun hamsi için de geçerli olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Dinçer, her tekneye hamsi avcılığı konusunda belirli bir kota uygulanması gerektiğini belirterek, söz konusu kotayı dolduran teknenin av sezonunu kapatması ve avcılık yapsa bile hamsileri pazarda satmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

"Takip ve denetimler sürecek"

Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, 7 Şubat Pazar gününe kadar hamsilerin düzenli olacak şekilde takip edileceği belirtilmişti. Açıklamada, Türkiye'nin karasularına tekrar iri hamsilerin gelmesi durumunda alınan kararların bir kez daha değerlendirileceği kaydedilerek, yasağın biteceği günden 15 Nisan 2021 tarihine dek takip ve denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceği aktarıldı.

"9 santimden kısa hamsiler avlanamayacak"

9 santimden kısa olan hamsilerin avlanamayacağı belirtilen açıklamada, İğneada açıkları ile Marmara Bölgesi'nde 9 santimden uzun ve et bakımından verimli olan hamsilerin avlanabileceği ifade edildi.

Hamsi avcılığına neden yasak getiriliyor?

Hamsi avcılığına yasak getirilmesinin nedeni hamsilerin boy uzunluğunun avlanabilir seviyenin altında kalması. Hamsilerin avlanabilmesi için asgari boy uzunluğu olan 9 santime ulaşmaları gerekiyor. Fakat yasağın tek nedeni bu değil. Avcılığa getirilen yasakla birlikte hamsi popülasyonunun muhafaza edilmesi amaçlanıyor. Stokların önümüzdeki süreçte kötü etkilenmemesi hedefleniyor. Hamsilerin 9 santimlik boy uzunluğuna ulaşmamaları durumunda yasakların 10'ar gün uzatılacağı ifade ediliyor.