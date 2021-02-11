Hamile Kadını Fuhuşa Zorlamışlar! Emniyet Müdürlüğü Korkunç Olayı Ortaya Çıkardı

Ankara Emniyet Müdürlüğü gelen mail üzerine fuhuş çetesini yakalandıkları belirtildi. Genç kızlardan ve hamile bir kadınında içlerinde bulunduğu korkunç olayın ayrıntıları ise haberimizde…

Ankara Emniyet Müdürlüğü “pembe maske” olarak adlandırdığı operasyon sonucu onlarca genç kızı ve bir hamile kadını kurtardı. Emniyet Müdürlüğüne gelen mail üzerine polis ekipleri araştırmaya başladı. İhbar üzerine yapılan araştırmalar da iki lideri bulunan fuhuş çetesi çökeltildi. Aynı zaman da operasyon sonucunda çete üyelerinin kızlara tecavüz ettikleri de ortaya çıktı…

PEMBE MASKE

Ankara Emniyeti sayesinden büyük bir insan ticareti daha durduruldu. Mail üzerinden gelen ihbara yanıt veren güvenlik ekiplerinin araştırmaları ve sıkı çalışmaları sonucunda fuhuş çetesi çökeltildi. Polis tarafındansa operasyona Pembe Maske adı verildi.

YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİ KANDIRMIŞLAR

Fuhuş operasyonunda ise aynı zaman kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Yurt dışından gelen öğrencileri kandırdıkları ortaya çıktı. Yurt dışında gelen öğrencileri lüks ve zengin bir yaşam öne sürerek kandırdıkları ortaya çıktı.

Kızlara ise tecavüz edildiği daha sonrasın da ise satıldığı öğrenildi. Kan donduran bu çete ise 14 kişiden oluşmaktaydı ve iki liderdi vardı. Aynı zaman kızlardan birinin de 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

PEMBE MASKE TAKTIRILMIŞ

Fuhuşa zorlanan kızlara ise pembe maske taktırılmış ve bu sayede müşterilerin onları tanıması sağlanmış. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile çete pis işlerine devam etmiş.

KADINLAR BAGAJLARDA TAŞINMIŞ

Çete üyeleri sokağa çıkma yasağının olduğu günlerinde bile kadınları satmaya devam etmiş. Yasak olduğu günlerde ise kadınlar müşterilere bagaj içerisinde taşınmış.

Kadınlar zorla fuhuşa sürüklendiği ortaya çıktı. Kızların pasaportları ele geçirilmiş ve ölümle tehdit edilmişiler.

60 kadından ise 17’si yabancı uyruklu.

MAİL İLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne kadınların fotoğraflarının olduğu bir katalog gönderilmiş. Bu sayede fuhuş çetesi ihbar edilmiş.

Ahlak Büro tarafından başlatılan çalışmalar 6 ay boyunca devam etmiş ve sonunda çete çökeltilmiş. Çetenin ayrıca genç kızları farklı yollarla kandırdıkları ve fuhuş zorladıkları da ortaya çıkmış.

6 AYLIK HAMİLE KADINI KULLANMIŞLAR

Pek çok kızın zorla kullanıldığı iğrenç olayda ise bir kadın 6 aylık hamileymiş. Genç kızların hepsi ise Ankara Emniyeti sayesinde kurtarıldı.