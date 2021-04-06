Hamile Kadın Kelebekler Vadisi Faciasında Yeni Gelişme

Semra Aysal isimli 7 aylık hamile kadın, eşi ile gittiği tatilde Muğla Fethiye’de bulunan Kelebekler Vadisi’nde esrarengiz bir şekilde uçurumdan yuvarlanmıştı. Dehşete uğratan bir diğer konu ise Aysal’ın eşinin kendisine kısa zaman önce hayat sigortası yaptırması ve hamile kadının ölümü sonrasında para almak için eşin başvuruda bulunması olmuştu. 7 aylık hamile eşini aşağıya iterek öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Hakan Aysal, 400 bin TL’lik ferdi kaza sigortasını alabilmek için çaba göstermişti. Edinilen son bilgilere göre korkunç olay hakkında yeni bir gelişme olduğu haberi öğrenildi. Olayın tanığı Sait Ertürk, Hakan Aysal’ın yoldan geçtiği sırada kendilerini durdurduğunu ve eşinin düştüğünü söylediğini belirtti. Ancak tanık Ertürk, aşağıya indikleri sırada Hakan’ın yukarıda kaldığını ve gayet yavaş ve sakin olduğunu açıkladı. Eşi düşmüş biri gibi değildi şeklinde açıklamalarda bulunan tanık Sait Ertürk, kendisinin jandarma gelene kadar orada kaldığını ifade etti.

19 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda 7 aylık hamile kadın, eşi Hakan Aysal ile beraber Fethiye Kelebekler Vadisi’ne gezmeye gitmişti. Fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıkan Aysal çifti, bir süre orada vakit geçirmiş ardından Semra Aysal 300 metre olan olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yapılan ihbar üzerine Kelebekler Vadisi’ne AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri gelmişti. İncelemeler gerçekleştiren ve uçuruma inen ekipler kontrol sırasında 7 aylık hamile kadının ve bebeğin öldüğünü belirlemişti. Otopsi sonrasında Aysal’ın cenazesi İstanbul’da toprağa verilirken Hakan Aysal ise soruşturma kapsamında hamile eşini uçurumdan iterek öldürdüğü iddiası ile geçen sene kasım ayında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Hakan Aysal hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılmış ve olayı duyanlar şoka uğramıştı. Hazırlanan iddianamede hayatını kaybeden 7 aylık hamile kadın Semra Aysal’a tek lehdarı kendisi olacak şekilde 400 bin liralık bir ferdi kaza sigortası yaptırıldığı ve bu miktarı alabilmek adına eşini ortalık tenha hale geldikten sonra kayalıklardan aşağı itip öldürdüğü iddiasında bulunulmuştu. Sanık ise konu hakkında yoldan geçtikleri sırada birinin el-kol işareti yaptığını, durduklarında eşinin düştüğünü söylediğini ancak Hakan Aysal’ın eşi düşmüş biri için fazla sakin olduğunu anlattı.