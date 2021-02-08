Hamile Eşine Önce Sigorta Yaptırdı Sonra 400 Bin Lirayı Almak İçin Uçurumdan Attı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Kelebekler Vadisi’ne gidip fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşüp karnındaki 7 aylık bebeği ile hayatını kaybeden kadının eşi tutuklandı. Kelebekler Vadisi’nden kendisini uçurumdan aşağıya kadının eşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldığı öğrenildi. Yapılan iddianamede Sanığın 400 bin liralık ferdi kaza sigortası almak için 7 aylık hamile olan eşini tasarlayarak öldürdüğü ifadesi kullanıldı. İzmir’den Fethiye’ye gelen 32 yaşındaki Semra Aysal Kelebekler Vadisi’nde bulunan kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmişti. Kayalıklardan yaklaşık 2 buçuk yıl önce düşerek can vermesi ile ilgili tutuklanan Semra Aysal’ın eşi Hakan Aysal hakkında tasarlayarak öldürme suçu ile hazırlanan iddianame Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul gördü.

Hamile eşini planlayarak öldürdüğü ifade edilen iddianamede, sanığın planı doğrultusunda öncelikle tek lehdarı kendisi olacak şekilde eşi adına 400 bin lira teminat ve değerli ferdi kaza sigortası yaptırıldığı açıklandı. Ardından tatil bahanesi ile eşini Fethiye’ye getirdi. 7 aylık eşine Kelebekler Vadisi’nde yamaç kısmına götürüp orada 3 saat oturdular. Sanığın bu arada ortalığın kalabalık olmadığı ve tenha bir anı beklediği ve bu anı yakaladığı anda hiç düşünmeden 7 aylık hamile olan eşini uçurumdan aşağıya iteklemek sureti ile kasten öldürdüğü anlaşılmaktadır sözlerine yapılan iddianamede yer verildi.

Eşini Kelebekler Vadisi’ndeki kayalıklardan aşağıya iten Hakan Aysal, olayın ardından kısa bir süre sonra 400 bin lirayı almak için sigorta şirketine gitti. İddianamede soruşturma sebebiyle sanığın başvurusunun kabul edilmediği söylendi. Eşi ise ifadesinde Fethiye’ye tatil için geldiklerini, fotoğraf çekilmek istedikleri için Kelebekler Vadisi’ne gittiklerini söyledi. Kelebekler Vadisi’nde oturdukları bir sırada ayağa kalkıp telefonunu almak için iki adım geri gittiğini ve o esnada eşinin çığlığını duyduğunu söyleyen cani koca geri döndüğünde eşinin orada olmadığını ifade etti. Uçuruma bakıp sağa sola koşturduğunu ve eşini kendisinin ittirmediğini söyledi. Olay 19 Haziran 2018 tarihinde yaşanmıştı ve 7 aylık hamile olan Semra Aysal, eşinin kendisini Kelebekler Vadisi’ndeki kayalıklardan aşağı itmesi sonucu Hayatını kaybetmişti.