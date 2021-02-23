Hamaney: Çizgi filmlerdeki kadınlar başörtüsü taksın!

İran'ın dini lideri Hamaney'e göre, hem animasyonlardaki hem de çizgi filmlerdeki kadınların başörtülü olması gerekiyor.

Hamaney'e Tasnim haber ajansı tarafından "Animasyonlarda ve çizgi filmlerde bulunan karakterler için başörtüsü şart mı?" şeklinde bir soru yöneltildi. Bunun üzerine Hamaney, varsayımsal durumlarda başörtüsünün gerekli olmadığını ancak başörtülü olmamanın neticeleri göz önünde bulundurulduğunda animasyonlarda ve çizgi filmlerde kadın karakterlerin başörtülü olması gerektiğini savundu.

"Büyüdükleri zaman takmayacaklarından endişeliyim"

Bahsettiği neticelerin ne olduğuna ilişkin ayrıntı vermeyen Hamaney, kız çocuklarının ileride başörtüsü kullanmayacaklarından endişelendiğini belirtti.

Aktivistlerden tepki!

Bunun üzerine İran'da bulunan aktivistler, yönetimin kadınların saçlarına karşı takıntılı olduklarını dile getirdiler. Söz konusu aktivistler, Hamaney tarafından kullanılan ifadelerin "zehirli" olduğunu söylediler.

Kamuya açık alanlarda bisiklet yasağı getirilmişti

Hamaney, kamuya açık alanlarda kadınların bisiklet binmelerine yasak getiren bir fetva yayınlamıştı. Bunun üzerine kadınlar, bisiklete bindikleri anlara dair görüntüleri sosyal medya hesaplarında yayınlamışlardı. Hamaney tarafından yayınlanan fetvaların, fiili anlamda kanun olarak kabul edildiği biliniyor.

Stadyumda ilk defa maç izlemişlerdi

İranlı kadınlar, Hamaney'in fetvasıyla 2019 senesinin Eylül ayında ilk defa stadyumda futbol maçı izleme imkânına sahip olmuşlardı.

İran'da başörtüsü zorunlu

1979 senesindeki İslam Cumhuriyeti devriminin ardından İran'da turistler dâhil tüm kadınların başörtüsü takmaları zorunlu olmuştu. Kıyafet yönetmeliğinde bulunan sert kurallar 90'lı senelerde yumuşatılmıştı. İran'da kadınlar genel olarak saçlarının bir kısmı görünecek biçimde başörtüsü takıyorlar. İran basını, İran'da her sene 50 bine yakın kadına kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandığı için para cezası veya hapis cezası verildiğini belirtiyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 16:41