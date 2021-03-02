Halı Sahalar Açıldı Mı? Halı Saha Maçları İçin İzin Almaya Gerek Var Mı?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaş tarafından merak edilen bir konuya açıklık getirdi. 1 Mart tarihi itibarı ile söz verildiği gibi normalleşme sürecini başlattığını ifade eden Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan kabine toplantısı ve normalleşme sürecinin başlama tarihi hakkında 1 Mart önem teşkil eden bir gündü. Alınan yeni kararlar ile birlikte halı sahaların da ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Halı sahaların akıbeti vatandaş tarafından araştırılırken beklenen açıklama gerçekleştirildi. Peki halı sahalar ne zaman açılıyor? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği soru ve yanıtı…

Erdoğan gerçekleşen kabine toplantısı ardından bir basın toplantısı düzenledi ve merak edilen konulara açıklık getirdi. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı’nın il bazında iyileşme veya kötüleşme durumuna göre tedbirlerin sıkılaştırılıp gevşetileceği hakkında kararlar alınacağını ifade etmesi dikkat çekti. Peki alınan yeni kararlar hangileri? Halı sahalar açılıyor mu? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler…

Erdoğan, halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin düşük ve orta risk bulunan şehirlerde sabah 09.00 ve akşam saat 19.00 saatleri arasında açık olacağı bilgisini vatandaş ile paylaştı. Alınan yeni kararlar neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlar tarafından merak edilen sorulara açıklık getirdi. Kabine toplantısı ardından kademeli normalleşme hakkında yeni bilgileri vatandaşa bildiren Cumhurbaşkanı, oldukça önemli konular hakkında açıklamalarda bulundu.

81 ilin alınan kararlar kapsamında renklere ayrıldığı bilgisi öğrenildi. Rüşük riskli bölgeler mavi, orta riskli bölgeler sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek olanlar ise kırmızı renge boyandı. İstanbul ve İzmir bu tablo neticesinde yüksek riskli turuncu renge boyanırken, Ankara’nın ise orta riskli sarı renk olarak sınıflandırmaya katıldığı açıklandı.

Kabine toplantısı sonrasında yeni düzenlemeleri bildiren Erdoğan, halı sahalar için de düşük ve orta riskli bölgeler içerisinde kullanılabileceğini ve sabah saat 09.00 ile akşam saat 19.00 arasında açık olacağını ifade etti.