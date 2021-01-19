Hakan Şükür’ün Babasına FETÖ Suçundan Hapis Cezası

Eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür’ün babası hapis cezası aldı. Selmet Şükür’e Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yardım etme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün süreli olmak üzere hapis cezası verildiği öğrenildi. Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür ile ilgili son gelişmeler ve haberimizin detayları…

Duruşma Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılırken tutuksuz sanık Selmet Şükür ise duruşmaya katılmadı. Peki sanığın avukatları hangi açıklamalarda bulundu?

Duruşma sırasında söz alan sanığın avukatları konu hakkında cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadıklarını, suç isnadının temel dayanakları olan gizli tanığın mahkemeye getirilmediği hakkında açıklamalar yaptı. Ve tanık koruma programından da çıkarıldığı ile ilgili konuştu.

Müdafi avukat müvekkilleri ile ilgili olarak resmi makamlardan alınarak mahkemeye sunulan raporlarda hiçbir suç unsuruna rastlanmadığı hakkında konuştu. Selmet Şükür’ün yargılanması ile ilgili olarak ise bu durumun sebebi olarak oğlunun Hakan Şükür olduğu ve sanık üzerinde bulunan beraat ve mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılması talebinde bulunuldu.

Mahkeme heyeti sanık ile ilgili olarak terör örgütüne üye olmak suçu üzerine dava açılmış olsa da eylemlerinin örgüte yardım olduğunu hükmünde bulunarak hapis cezasında bulundu. Selmet Şükür’e 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Heyet ayrıca Sanığın mal varlıklarının müsadere edilmesi talebinin reddini kararlaştıran heyet, Selmet Şükür’ün mal varlıkları üzerindeki ihtiyati tedbirlerin kaldırılması üzerine karar verdi.

2016 yılında ev hapsi cezası verilmişti

Selmet Şükür 12 Ağustos 2016 tarihinde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ertesi gün ise tutuklanan Şükür, 25 Kasım 2016 tarihinde yaşadığı sağlık problemleri sebebi ile tahliye edilmiş ev hapsi ve yurt dışı yasağı şartı getirilmişti.

7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Selmet Şükür hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış olan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul gören iddianamede hapis cezası istenmekte idi. Sanık Selmet Şükür hakkında yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken silahlı terör örgütüne üye olmaktan suçlanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 19:28