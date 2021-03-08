Hakan Atilla'nın yerine kim atandı? Hakan Atilla Kimdir Neden İstifa Etti?

Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü bu sabah saatlerinde istifa etti. Peki Atilla neden istifa etti? Bir süredir izinde olduğu iddiaları olan Atilla’nın istifası pek de sürpriz bir gelişme olmadı. Vatandaşlar da merak ediyor Hakan Atilla kimdir? Borsa İstanbul Genel Müdürü olan ve istifa eden Hakan Atilla yerine kim geçecek? Hakan Atilla neden istifa etti haberimizde.

HAKAN ATİLLA İSTİFA ETTİ!

Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak görev almaktaydı ve bir süredir izinde olduğu iddiaları vardı. Ekonomi gündemini çalkalayan bu gelişme sonrasında ne olacak Hakan Atilla’nın yerine kim gelecek?

BİST Genel müdürünün istifasından sonra ise vatandaşların gözü gelecek açıklamalarda. Hakan Atilla gelen iddialara göre bir aydır izindeydi. Bu izin sürecini de Atilla’nın istifası takip etti. Bugün mecliste kabul edilen istifa sonrasına ne olacak? Ekonomi yönetiminde nasıl bir süreç geliyor?

BİST AÇIKLAMA YAPTI

Konuya dair BİST tarafından da açıklama gecikmedi.

BİST tarafından gelen yazı açıklamada Mehmet Hakan Atilla’nın kendi isteğiyle istifa ettiği ve 08.03.2021 tarihi ile bu istifasının da Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği basının bilgisine sunuldu.

HAKAN ATİLLA’NIN YERİNE KİM GEÇECEK?

2019 yılında Hakan Atilla BİST genel müdürü olarak görevine başlamıştı. 2019 yılının ekim döneminde bu yana hizmet etmekteydi. 1 aydır izinde olan Atilla’nın istifası da bu sabah kabul edildi ve resmiyet kazandı. Hakan Atilla’nın yerine kimin geleceği de en çok sorulan sorulardan biri oldu. Henüz Hakan Atilla ya da Borsa İstanbul yetkililerinden gelen bir açıklama yok. Hakan Atilla’nın yerine kimin geçeceğine dair kesin bir bilgi geldiğinde bizde sizlerle paylaşacağız.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

Ekonomi gündemine bomba gibi düşen isim Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla’nın istifası son günler de konuşuluyordu ve bugün de resmiyet kazandı. İşte Atilla hakkında merak edilenler;

Hakan Atilla’nın ismi Amerika’daki dava surecinden sonra özellikle de sık sık gündeme gelmişti. Halkbank Genel Müdür Yardımcı iken Amerika’da dava sürecine yer edinmişti. Amerika’da Rıza Sarraf ile is birliği yaparak Amerika tarafından İran’a uygulanan yaptırımları delme suçundan yargılanıyordu. 24 Temmuz’da ise Atilla Türkiye’ye dönmüştü. Dönüşünün ardından günün m-Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından da BİST Genel Müdürü olarak atanmıştı.

EĞİTİMİ VE KARİYERİ

1970 Ankara’da doğan Atilla, eğitimini Gazi Üniversitesi İktisat bölümünde yaptı. Daha sonra da 1995 yılında Halkbank Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak kariyerine başladı.

HAKAN ATİLLA NEDEN AMERİKA’DA YARGILANDI?

Hakan Atilla, eski Halkbank Genel müdürü Amerika’da yargılanmıştı. Amerika’nın İran’ olan yaptırımlarını delmesi nedeniyle 28 ay boyunca tutuklu kalmıştı.

Hakan Atilla bu süreç sonrasında temmuz ayında ülkeye dönmüş ve Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından karşılanmıştı. Daha sonra da Atilla, BİST Genel müdürü olarak görevine başlamıştı.