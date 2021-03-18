Hafter'den Türkiye kararı: İtirazımız yok!

Libya'nın darbeci lideri Halife Hafter'den flaş bir Türkiye kararı geldi. Sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk bayrağına sahip olan ticari gemilerin Bingazi Limanı'na girişine hiçbir şekilde itiraz edilmeyeceği ifade edildi.

Konuya ilişkin habere Libya el-Hades isimli televizyon kanalının sosyal medya hesabında yer verildi. Söz konusu haberde, Libya'nın Bingazi şehrinde bulunan Liman ve Deniz Taşımacılığı İdaresi'ne sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bir yazı yollandığı bildirildi. Bu yazıda, Türk bayrağına sahip olan ticari gemilerin ilgili mevzuatlar ile prosedürler doğrultusunda Bingazi Limanı'na girişine hiçbir şekilde itiraz edilmeyeceği kaydedildi.

Türk gemilerine saldırı talimatı verilmişti

Hafter, 2019 senesinin Haziran ayında yaptığı açıklamada, Libya karasularında bulunan Türk gemilerine yönelik saldırı talimatı vermişti. Darbeci lider, Türk firmalarını "meşru hedef" olarak nitelendirmişti.

Ateşkese aykırı davranılıyor

BM (Birleşmiş Milletler) gözetiminde Libya'da 23 Ekim 2020 tarihinde ateşkes sağlanmıştı. Fakat Hafter'e bağlı güçler tarafından söz konusu ateşkese sık sık aykırı davranılıyor.

Ne olmuştu?

BM'nin (Birleşmiş Milletler) girişimleriyle Libya'da 2021 senesinin Şubat ayında Siyasi Diyalog Forumu düzenlenmişti. Abdulhamid Dibeybe, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı olarak seçilmişti. Muhammed el-Menfi ise Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı olarak seçilmişti. Temsilciler Meclisi, 10 Mart 2021 tarihinde Sirte'de toplanmıştı.

Dibeybe'nin kabinesi için Temsilciler Meclisi tarafından 132 kabul oyu, 1 de çekimser oy kullanılmıştı. Böylece söz konusu kabine güvenoyu almıştı. Tobruk şehrinde bulunan Temsilciler Meclisi'nde Ulusal Birlik Hükümeti 17 Mart Çarşamba günü yemin etmişti. Türkiye, söz konusu hükümetin güvenoyu almasından memnun olmuştu.

"Türkiye iç işlerimize karışıyor" iddiası!

Hafter, Türkiye tarafından Libya'nın iç işlerine müdahale edildiğini ileri sürmüştü. Türkiye'nin Katar ile beraber merkezi hükümeti desteklediğini kaydeden Hafter, Türkiye tarafından Libya'nın bir bölümünün işgal edildiğini iddia etmişti. Hafter'in sözcülüğünü yapan Ahmed el-Mesmari, Türk uçaklarına Libya hava sahasının kapatıldığını bildirmişti. Mesmari, bölgede bulunan Türk tesisleri ile gemilerine yönelik Hafter tarafından saldırı talimatı verildiğini duyurmuştu.

Türkiye'den gelen uçakların ve gemilerin "düşman" sayılacağını aktaran Mesmari, Libya'da bulunan Türk vatandaşlarının da tutuklanacağını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda gerekli önlemlerin alındığını kaydetmişti.

"Gemileri batıracağım"

Hafter'e bağlı donanmanın kurmay başkanlığını yürüten Ferec el Mahdevi de Türk gemilerini batıracağını ifade etmiş, başkent Trablus'un özgürleştirileceğini belirtmişti. Mahdevi, Türk rüyasının ortadan kaldırılacağını iddia etmişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 10:27