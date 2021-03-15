Haftalık Burç Yorumu 15- 21 Mart 2021

15 Mart 2021 Pazartesi günü ile başlayacak olan yeni haftanın olumlu enerjilere sahip olduğunu söylemek mümkün. Bazı zamanlarda isyan etme potansiyelini beraberinde getiren hafta, kişisel kontrolün sağlanmasından sonra güzel bir şekilde geçirilebilir. Ay, 15 Mart ile 21 Mart tarihleri arasında Koç burcunda ilerlemeye devam edecek ve pazar gününde yengeç burcuna geçiş yapacak.

Haftanın ilk günü 15 Mart 2021 tarihinde Ay'ın ay düğümleri ile olan olumlu açıları güzel etkileri beraberinde getirecek. Diğer bir deyişle burçlar dünyasında eskiye göre daha duygusal ve daha anaç yaklaşımlar gündeme gelebilir. Haftanın ilk günlerinde yakın çevremizdeki insanlara karşı empati içerisinde olmak ve onların duygularını daha anlayış içerisinde karşılamak mümkün gözükmektedir. Yeni hafta başında Merkür, balık burcuna geçiş yapacak ve bu geçiş burçlar aleminde duygusallığın öne çıkmasını sağlayacak. Tüm bu gelişmeler sezgisel yaklaşımların gündeme geleceğini ifade ederken olaylara daha manevi yönlerden bakılması olanaklı hale gelecek.

Haftanın ilk günleri olumlu açılar ile geçerken haftanın ortasında ise Ay ile bir kavuşum gerçekleştirecek. Bu kavuşum burçlar dünyasında bazı isyan dolu çıkışların gerçekleşmesini ortaya çıkarırken sinirlerin gerilmesine de sebep olabilir. Yaşanan bu durum aile ve arkadaş çevresinde sizi problemli bir insan konumuna getirebilir. Yeni haftanın ortalarında bu tip durumlara dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir. Hafta ortasından itibaren öz kontrolü korumak ve sinirlere hakim olmak kişinin faydasına olacaktır. Haftanın son günlerine doğru ayın Venüs ile olumlu açılar yapması bu gerginliği üzerimizden atacaktır. Maddi ve manevi her konuda tutkulu bir hale gelinmesi mümkün olurken yine de ilişkiler konusuna dikkat edilmesi önerilmektedir.

Haftanın sonuna doğru 21 Mart tarihine yaklaşıldığında ise bahar daha çok hissedilecek ve çiçekler açacak. Yeni bir dönemin başlaması Güneş’in koç burcuna geçmesi ile mümkün görünürken bastırılmış duygular varsa onlar da daha rahat bir şekilde ifade edilecek. Diğer taraftan finansal konularda da daha girişimci hareketler söz konusu olacak ve hafta tamamlanacak. Kısaca 15 Mart 2020 ve 1 Mart günleri arası olumlu açılar alacak ancak hafta ortasında sakin kalmaya özen gösterilmeli.