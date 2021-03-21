Haftalık Burç Yorumları 22-28 Mart 2021

Astrolog Murat İpek 22 Mart ile 28 Mart 2021 tarihleri arasında yaşanacak olan astrolojik olayları yazdı. Zor bir haftadan geçilecek olduğunu belirten İpek, yaşanacak olan Dolunay haftasında insanların biraz yorulacaklarını ifade etti ve toplumsal olaylara, kripto paraya, borsaya ve döviz olaylarına dikkat çekti.

22 Mart Pazartesi günü ile başlayan yeni haftada Ay’ın yengeç burcunda ileri hareketine devam edeceği ve hafta sonu Pazar gününde ise terazi burcunda olacağı öğrenildi. Yeni hafta Satürn ile Mars arasında meydana gelen olumlu bir iletişim ile başlayacak. Sonrasında Merkür güzel bir açıda bulunacak. Plüton ile Ay'ın karşılıklı açısı ise haftaya damgasını vuracak. Hafta sonuna kadar dedikodu sayılabilecek haberler alınacak ve çok şaşırılacak olaylara şahitlik edilecek. Resmi işler için ise haftanın ilk günleri uygun görünmez iken profesyonel destek alınması tavsiye edilmiştir.

Hafta ortasında Merkür ve Mars bir kapışma içerisine girecek bu kapışma insanlarda gergin bir etki uyandıracak. EGO savaşları meydana gelebilecek iken siyasilerin EGO savaşına girmesi kötü sonuçlar doğurabilecek. Döviz kurları ve borsa ise yeni 22 Mart haftasından oldukça önemli sayılacak ancak ortaklık ve ilişkiler konusu önümüzdeki haftada bazı sıkıntılar doğurabilecek.

Yaşanan gezegen olayları ile birlikte hafta sonuna doğru bazı gerginlikler yaşanabilecek ve ay balzamik fazında Dolunay'a geçecek. Bu olay sonucunda adım attığımız olayların sonucu hakkında gerçek bilgiler elde edilebilir. 22 Mart günü ile başlayıp 28 Mart 2021 tarihinde sona erecek yeni hafta, gerginliği beraberinde getirebilecek ve sinirli anlar yaşatabilecek. Bu bu konulara dikkat edilmesi tavsiye edilirken kronik hastalık sahibi olanların da kendilerine bakım yapması önerilmektedir.

Gezegen hareketlerinden en çok etkilenecek olan burçlardan biri olan koçlar ise haftaya güzel bir şekilde başlarken hafta sonunda bazı mevzular tarafından zorlanacak. Bu sebeple sısa vadeli planları ileri bir tarihe ertelemeleri onlar için İyi olacaktır. Hafta sonunda meydana gelecek Dolunay ise partnerleri ile olan ilişkilerinde bir karar almaya sevk edebilir.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021, 17:03