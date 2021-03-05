Hafta Sonu Marketler Açık Mı? 6-7 Mart Marketler Kaçta Açılacak?

Gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ardından kontrollü normalleşme süreci başladı. 1 Mart tarihi itibarı ile söz verildiği gibi normalleşmenin ilk adımları atıldı. Korona virüs ile mücadelede yeni bir döneme giriş yapılırken bazı illerde de hafta sonu yasağı tamamen kalkmıştı. Bununla beraber hafta sonunda marketlerin açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki hafta sonu marketler saat kaçta açılacak? İşte merak edilen soru ve yanıtı!

Ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştı. Kontrollü normalleşmenin başlaması ile vatandaş aklındaki sorulara yanıt bulmak için araştırmalara başladı. 1 Mart günü yeni bir döneme giriş yapılırken Cumartesi ve Pazar günlerinde marketlerin açık olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Binlerce kişi tarafından merak edilen konu hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

İçişleri Bakanları vatandaşın merak ettiği konuya açıklık getirdi ve akıllardaki soru işaretleri bu şekilde silindi. Bakanlık tarafından gönderilen genelgeye göre 81 il valiliğine iş yerlerinin çalışma saatlerini içeren bir belge gönderimi gerçekleşti.

Korona virüs Bilim Kurulu ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, illeri risk gruplarına göre sınıflandırarak açıklamalarda bulunmuştu. Edinilen bilgilere göre 4 ayrı risk grubu oluşturuldu ve bu sınıflara göre yasaklar hakkında yeni düzenlemeler getirildi. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk oranına sahip iller tespit edildi ve il bazında yeni kararlar alındı. Alınan bu kararlara göre hafta içinde saat akşam 21.00 ile sabah 05.00’a kadar uygulanan kısıtlamanın sürdürüleceği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Diğer taraftan hasta sonu için ise yeni bir düzenleme yapıldığı bilgisi öğrenildi. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu yasakları tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde yalnızca Pazar günü yasakların olacağı ifade edildi.

İçişleri tarafından hazırlanan genelgeye göre, daha önce açılış ve kapanış saatleri belirlenmiş olan market, manav, bakkal, berber, kasap, ayakkabıcı, kuaför ve güzellik salonu gibi yerlerin düşük, orta ve yüksek risk grubuna ait olan illerde 07.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet vereceği açıklandı.