Hafta başı kar geri geliyor!

Mart ayında yer yer güneş yer yer sağanak yağış olurken 15 Mart Pazartesi gününden itibaren 17 Mart Çarşamba gününe kadar kar yağışı ülkenin büyük bölümünde yeniden etkili olacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarının son değerlendirme ve tahminlerine göre; cumartesi günü (bugün) yurdun büyük kesimi güneşli olacak. Yağış beklentisi yok. 14 Mart Pazar günü; Akdeniz ve Ege kıyıları yağmur görecek. Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, İzmir, Mersin ve Muğla'da yağış öngörülüyor.

Pazartesi kar geliyor

Pazartesi günü ülke genelinde yağışlar yeniden etkili olacak. Doğudaki yağmur yerini kar yağışına terk edecek. Özellikle Ege kıyılarında güçlü gök gürültülü sağanak yağış olması öngörülüyor.

16 Mart Salı günü ülkenin doğusunda etkili olacak kar yağışı iç bölgelere ilerleyecek. Ankara, Bolu ve Eskişehir'de kar yağışı olacak. Akdeniz ve Ege'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın oluşması bekleniyor.

17 Mart Çarşamba günü ülke genelinde yağışlar sürecek. Ege, Marmara ve Karadeniz'de yağmur etkili olacak ve yurdun iç kesimleriyle doğusunda kar yağışı görülecek.

13 Mart Cumartesi hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan son değerlendirme ve tahminlere göre; Türkiye geneli parçalı bulutlu ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Sabah ve gece vakitlerinde Marmara'nın batısı ve güneyi ile doğu ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesiyle beraber don ve buzlanma öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ oluşma tehlikesi var.

Hava sıcaklıkları

Hava sıcaklıkları da batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinden 6-8 °C yukarıda, diğer yerlerde ise mevsim normalleri dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr

Rüzgâr ise Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuzeybatılı ve kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde de doğulu ve güneydoğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Çığ

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

Zirai don

14 Mart Pazar sabah vakitlerine kadar tarımsal çalışmaların sürdüğü Ege, Marmara ve Akdeniz'in iç kesimleriyle Orta ve Batı Karadeniz'de sabah ve gece vakitlerinde hafif kuvvete sahip zirai don bekleniyor. Başta üreticiler olmak üzere yetkililerin, ilgililerin ve halkın tedbirli ve dikkatli olmaları öneriliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu ve az bulutlu geçecek. Marmara ve Trakya'nın güneyinde sabah ve gece vakitlerinde pus, bölge bölge sis bekleniyor.

ÇANAKKALE: 16°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu

İSTANBUL: 12°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu

KOCAELİ: 16°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu. Zamanla çok bulutlu



EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutluve az bulutlu geçecek. İç Ege sabah ve gece vakitlerinde pus, bölge bölge sis görecek.

A.KARAHİSAR: 16°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu

İZMİR: 17°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu

MANİSA: 18°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu

MUĞLA: 14°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu



AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak. Batı Akdeniz'in iç kesimleri sabah ve gece vakitlerinde pus, bölge bölge sis görecek.

ADANA: 20°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu

ANTALYA: 18°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu

HATAY: 18°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu

ISPARTA: 15°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece vakitlerinde pus, bölge bölge sis olacak.

ANKARA: 15°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu

ÇANKIRI: 14°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR: 17°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu

NEVŞEHİR: 13°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu olacak. Sabah ve gece vakitlerinde iç kesimlerde don ve buzlanma ile birlikte pus, bölge bölge sis olacak.

BOLU: 14°C. Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

DÜZCE: 18°C. Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

KASTAMONU: 15°C. Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK: 12°C. Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutul ve az bulutlu, sonra bölge bölge çok bulutlu olacak. İç kesimler sabah ve gece vakitlerinde pus, bölge bölge sis yaşayacak.

TRABZON: 10°C. Parçalı bulutlu, sonra çok bulutlu

ARTVİN: 11°C. Parçalı bulutlu, sonra çok bulutlu

GÜMÜŞHANE: 9°C. Parçalı bulutlu, sonra çok bulutlu

SAMSUN: 12°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu, sonra çok bulutlu



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu ve az bulutlu, kuzey kesimler bölge bölge çok bulutlu olacak. Sabah ve gece vakitlerinde don ve buzlanma ile birlikte pus, bölge bölge sis öngörülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunuyor.

ERZURUM: 3°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu, sonra çok bulutlu

HAKKARİ: 8°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu

KARS: 1°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu, sonra çok bulutlu

VAN: 4°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu olacak. Sabah ve gece vakitlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda bölge bölge pus ve sis oluşacak.

DİYARBAKIR: 16°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu

GAZİANTEP: 16°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu

SİİRT: 15°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu

ŞANLIURFA: 18°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu.