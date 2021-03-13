Hafta başı kar geri geliyor!

Mart ayında yer yer güneş yer yer sağanak yağış olurken 15 Mart Pazartesi gününden itibaren 17 Mart Çarşamba gününe kadar kar yağışı ülkenin büyük bölümünde yeniden etkili olacak.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarının son değerlendirme ve tahminlerine göre; cumartesi günü (bugün) yurdun büyük kesimi güneşli olacak. Yağış beklentisi yok. 14 Mart Pazar günü; Akdeniz ve Ege kıyıları yağmur görecek. Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, İzmir, Mersin ve Muğla'da yağış öngörülüyor.
Pazartesi kar geliyor
Pazartesi günü ülke genelinde yağışlar yeniden etkili olacak. Doğudaki yağmur yerini kar yağışına terk edecek. Özellikle Ege kıyılarında güçlü gök gürültülü sağanak yağış olması öngörülüyor.
16 Mart Salı günü ülkenin doğusunda etkili olacak kar yağışı iç bölgelere ilerleyecek. Ankara, Bolu ve Eskişehir'de kar yağışı olacak. Akdeniz ve Ege'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın oluşması bekleniyor.
17 Mart Çarşamba günü ülke genelinde yağışlar sürecek. Ege, Marmara ve Karadeniz'de yağmur etkili olacak ve yurdun iç kesimleriyle doğusunda kar yağışı görülecek.
13 Mart Cumartesi hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan son değerlendirme ve tahminlere göre; Türkiye geneli parçalı bulutlu ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Sabah ve gece vakitlerinde Marmara'nın batısı ve güneyi ile doğu ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesiyle beraber don ve buzlanma öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ oluşma tehlikesi var.
Hava sıcaklıkları
Hava sıcaklıkları da batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinden 6-8 °C yukarıda, diğer yerlerde ise mevsim normalleri dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr
Rüzgâr ise Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuzeybatılı ve kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde de doğulu ve güneydoğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Çığ
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.
Zirai don
14 Mart Pazar sabah vakitlerine kadar tarımsal çalışmaların sürdüğü Ege, Marmara ve Akdeniz'in iç kesimleriyle Orta ve Batı Karadeniz'de sabah ve gece vakitlerinde hafif kuvvete sahip zirai don bekleniyor. Başta üreticiler olmak üzere yetkililerin, ilgililerin ve halkın tedbirli ve dikkatli olmaları öneriliyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı bulutlu ve az bulutlu geçecek. Marmara ve Trakya'nın güneyinde sabah ve gece vakitlerinde pus, bölge bölge sis bekleniyor.
ÇANAKKALE: 16°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu
İSTANBUL: 12°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu
KIRKLARELİ 15°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu
KOCAELİ: 16°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu. Zamanla çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı bulutluve az bulutlu geçecek. İç Ege sabah ve gece vakitlerinde pus, bölge bölge sis görecek.
A.KARAHİSAR: 16°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu
İZMİR: 17°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu
MANİSA: 18°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu
MUĞLA: 14°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak. Batı Akdeniz'in iç kesimleri sabah ve gece vakitlerinde pus, bölge bölge sis görecek.
ADANA: 20°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu
ANTALYA: 18°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu
HATAY: 18°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu
ISPARTA: 15°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece vakitlerinde pus, bölge bölge sis olacak.
ANKARA: 15°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu
ÇANKIRI: 14°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: 17°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu
NEVŞEHİR: 13°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu olacak. Sabah ve gece vakitlerinde iç kesimlerde don ve buzlanma ile birlikte pus, bölge bölge sis olacak.
BOLU: 14°C. Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu
DÜZCE: 18°C. Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu
KASTAMONU: 15°C. Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK: 12°C. Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutul ve az bulutlu, sonra bölge bölge çok bulutlu olacak. İç kesimler sabah ve gece vakitlerinde pus, bölge bölge sis yaşayacak.
TRABZON: 10°C. Parçalı bulutlu, sonra çok bulutlu
ARTVİN: 11°C. Parçalı bulutlu, sonra çok bulutlu
GÜMÜŞHANE: 9°C. Parçalı bulutlu, sonra çok bulutlu
SAMSUN: 12°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu, sonra çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı bulutlu ve az bulutlu, kuzey kesimler bölge bölge çok bulutlu olacak. Sabah ve gece vakitlerinde don ve buzlanma ile birlikte pus, bölge bölge sis öngörülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunuyor.
ERZURUM: 3°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu, sonra çok bulutlu
HAKKARİ: 8°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu
KARS: 1°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu, sonra çok bulutlu
VAN: 4°C. Parçalı bulutlu ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu olacak. Sabah ve gece vakitlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda bölge bölge pus ve sis oluşacak.
DİYARBAKIR: 16°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu
GAZİANTEP: 16°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu
SİİRT: 15°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu
ŞANLIURFA: 18°C. Az bulutlu, sonra parçalı bulutlu.