Haciz, İcra ve İflas Takipleri 6 Ay Ertelenecek Mi? İcra Dosyası Olanlar Heyecanlandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla tüm takip işlemleri ertelenmişti. 22 Mart tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile birlikte icra dosyası olan vatandaşların takip işlemleri 30 Nisan tarihine kadar ertelenmişti.

İcra İflas Kanunu’nun 330. Maddesindeki yetkilerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı kararnamede şu ifadelere yer verdi:

1 AY ERTELENMİŞTİ

“Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takiplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

İCRA DOSYALARINDA 6 AY ERTELEME BEKLENİYOR

İlgili kararnameyle birlikte 30 Nisan tarihine kadar icra dosyaları ertelenmişti. Pandemi sürecinin beklenenden çok daha uzun sürmesiyle birlikte icra dosyası sahiplerinin yeniden bir erteleme talepleri devam ediyordu. Bazı milletvekilleri vatandaşlarımızın yaşadığı bu sorunları meclis gündemine taşımış, görüşmeler devam ediyordu. Son gelen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni reform paketiyle birlikte icra dosyası olan ve hacizlik durumda olan vatandaşlara 6 ay süreyle erteleme yapılacağı bekleniyordu.

Geçtiğimiz yıl alınan erteleme kararı sonrasında e-devlet üzerinden takip dosyaları bir süre görünmemişti. Benzer bir durum bugün e-devlet üzerinde tekrardan yaşandı. Bu durum haciz ve icra dosyası olan vatandaşlarımızda büyük heyecan yarattı. Önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen 6 ay süreyle icra dosyası ve haciz erteleme için pazartesi günü müjdeli bir haber bizleri karşılayabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda müjdelenen yeni reform paketinin de yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Erdoğan son yaptığı açıklamada paketin hazır olduğunu ve yakında duyurusunun gerçekleştirileceğini ifade etmişti. Vatandaşlarımızdan ve milletvekillerinden gelen talepler doğrultusunda paket üzerinde revize işlemleri hala devam etmektedir.