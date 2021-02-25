Ha Koçaryan ha Sarkisyan ha Paşinyan!

Ermenistan'da yükselen "darbe" sesleri sonrası 3 ülkeden açıklama geldi. Rusya "Gelişmelerden kaygılıyız" diyerek Ermeni iç kamuoyuna, "Ancak yaşananlar Ermenistan’ın içişleri meselesidir" diyerek bölge dışı güçlere mesaj verdi. Darbelerden çok ağır yaralar almış olan Türkiye ise darbe teşebbüsünü kınadı. Ermenistan'ın içinde bulunduğu durumun -deyim yerindeyse- tadını çıkaran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Ermenistan'da muhalefete çok ciddi baskılar yapıldığını, demokrasinin zaten olmadığını, her gün iç çatışmaların yaşandığını belirterek, "Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı." dedi.

RUSYA

Ermenistan ordu yönetiminin, yayımladığı bildiri ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve hükümetini istifaya çağırması sonrası ilk açıklama Kremlin'den gelmişti.

Ermenistan'a itidal ve anayasal çerçevede kalınması çağrısında bulunan Kremlin Sözcüsü Dimirty Peskov, Ermenistan'da yaşanan gelişmeleri endişe ile takip ettiklerini belirterek, "Fakat yaşananlar, Ermenistan’ın kendi içişleri meselesidir." ifadesini kullandı.

Rusya bir taraftan, kaosun Rus yanlısı bir yönetim ile sonlanmasını beklerken, diğer taraftan da "iç mesele" vurgusu yaparak hem Ermenistan'ın iç işlerine müdahale etmiş görüntüsü vermek istemiyor hem de dış güçlere "bölgeye karışma" mesajı veriyor.

Rusya'nın, Paşinyan'ı muhalifken bile istemediği, Putin ile Paşinyan'ın arasının hiçbir zaman iyi olmadığı biliniyor.

TÜRKİYE

Türkiye'den ilk açıklama ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelmişti. Macaristan'da konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Ermenistan'daki darbe girişimine kesinlikle karşı olduğunu belirterek, seçimle gelmiş hükümete, atanmış ordu yöneticilerinin istifa çağrısında bulunmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini ifade etmişti.

Darbe girişimini kınayan Çavuşoğlu, Ermenistan'da yaşanan bu durumun Azerbaycan ile aralarındaki kalıcı barış anlaşması imzalanması kadar önemli olduğunun altını çizmişti.

Darbelerden çok büyük zararlar görmüş bir ülkenin Dışişleri Bakanı olarak Çavuşoğlu, darbe teşebbüslerinin hiçbir zaman ülkelere yarar sağlamadığı, bilakis ülkelerin istikrarlarını zedelediği uyarısında bulunmuştu.

AZERBAYCAN

Ermenistan'da yaşanan darbe girişimi ile ilgili üçüncü açıklama ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevden geldi.

Şehit aileleri ve gazilere konut takdiminin yapıldığı töreninde konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'da hemen hemen her gün iç çatışmaların olduğunu, demokrasi ilke ve prensiplerinin hiçe sayıldığını belirterek, Ermenistan'ın hiçbir dönem bu kadar acınası bir duruma düşmediğini söyledi.

Ermenistan'ı bu hâle getirenlerin özellikle son 20 yıl ülkeyi yöneten Koçaryan-Sarkisyan-Paşinyan rejimleri olduğunu ifade eden İlham Aliyev, Ermenistan'da toplu tutuklanmaların ve iç karışıklıkların yaşandığının altını çizdi.

Aliyev, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Fakat nedense 'demokrasi' diyen devletler ve sivil toplum örgütleri göz yumuyor. Ermenistan'da muhalefet her gün baskı altında. Tutuklanıyorlar, öldürülüyorlar fakat kimseden tepki gelmiyor. Bu neyi gösterir? 30 yıllık zulmü bitiren bu zaferi yalnızca Ermenistan karşısında kazanmadığımızın göstergesi. Güçlü ve örgütlü çevreler Azerbaycan'a karşı birleşip topraklarımızı ebediyyen işgal altında tutmak istedi. Ermenistan burada yalnızca bir araçtı. Fakat bizler bu sinsi planı yerle bir edip adaleti tekrar sağladık."