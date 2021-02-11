Günlük Koronavirüs Tablosu: 94 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Sağlık Bakanlığı, 11 Şubat Perşembe koronavirüs hasta tablosunu paylaştı. Bakanlık verilerine göre son 24 saatte Türkiye’de 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi.

Paylaşılan tabloda öne çıkan diğer veriler ise şu şekilde:

130 bin 313 yeni test

7 bin 590 yeni vaka

660 yeni hasta sayısı

7 bin 811 iyileşen sayısı

1256 ağır hasta sayısı

Dün paylaşılan rakamlarda tespit edilen vaka sayısı 8 bin 642 olmuştu ve can kaybı sayısı de uzun zamandır ilk kez 100’ün altına düşmüştü. Bugünkü verilerle birlikte Türkiye’de koronavirüs salgınında vaka ve can kaybında düşük seyir devam etti.