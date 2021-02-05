Günlük Koronavirüs Tablosu: 110 Kişi Daha Hayatını Kaybetti…

Sağlık Bakanlığı kovid-19 bilgilendirme sayfasında, 5 Şubat Cuma gününe ilişkin korona hasta sayısı verilerini paylaştı.

Son 24 saatte 110 can kaybı

5 Şubat koronavirüs hasta tablosu

Verilere göre son 24 saat içinde Türkiye’de 110 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Bununla birlikte can kaybında toplam sayı 26 bin 577 oldu. Bakanlık verilerine göre bugün 142 bin kişi test oldu ve 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı ise 2 milyon 516 bine yükseldi.