Günlük Kirası 50 Bin TL! Yazlık Alacak veya Kiralayacak Vatandaşlar Dikkat! Sektör Yetkilileri Uyardı

Bu yaz yazlık kiralamayı ya da almayı planlayan vatandaşlara sektör yetkililerinden uyarı geldi. Önümüzdeki günlerde yazlık fiyatlarında büyük bir değişim yaşanacağı söylendi.

Hayatımızdaki tüm alışkanlıkları neredeyse tamamen değiştiren koronavirüs salgını, tatil alışkanlıklarının değişmesinde de büyük bir rol oynadı. Özellikle uzaktan çalışma sistemine geçince vatandaşlar yazlık yerlerden ev kiralayıp ya da alıp orada çalışmaya devam etmek istedi. Tatile çıkmak isteyen aileler de kalabalık otelleri tercih etmektense özel bir evde tatil yapmayı seçti.

Pandemi sürecinin daha da uzamasıyla birlikte, bu ilkbaharı ve yazı yazlık bölgelerde geçirmek isteyen vatandaşlar yazlıklara büyük ilgi gösterdi. Talep arttıkça hep kira fiyatları hem de satılık ev fiyatları bir hayli yükseldi. Yazlık almayı düşünen veya bir süreliğine kiralamak isteyen vatandaşlarımız için “Bu sene yazlık fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Popüler bölgelerde yazlık fiyatları ne kadar?” gibi soruların cevabına haberimizde yer verdik.

Gayrimenkul danışmanlık ofisi sahibi Burcu Güngör Tezal, yaptığı açıklamada, Bodrum’da geçtiğimiz yıldan beri rekor artış gösteren fiyatların bu yıl da benzer şekilde devam ettiğini belirtti. Geçen senepandemi öncesinde aylık kirası 20 bin lira olan yazlık evlerin 2020 yılında aylık 30 bin lira civarına kiralandığını söyledi. Yine 2020 yılında aylık 30 bin liraya kiralanan Ortakentyahşi‘deki evler,bu yıl daha sezon açılmamasına rağmen 45 bin liraya kiralanıyor.

BODRUM’DA KİRALAR 1 MİLYON LİRA

En çok tercih edilen destinasyonlardan biri olan Bardakçı Koyu’nda bulunan 5 odalı, müstakil, havuzlu, lüks bir villa geçtiğimiz sene aylık 70 bin liraya kiralanırken bu sene fiyatlar 100 bin lira olarak güncellendi.Tezal, Bodrum Yalıkavakve benzeri lokasyonlarda bulunan ultra lüks villaların da aylık ortalama 350 bin liraya kiralandığını ifade etti.

Sezonluk kiralamalarda en çok talep gören bölgelerin Yalıkavak, Türkbükü, Ortakent Yahşi ve Gündoğan olduğunu söyleyen Tezal, müşterilerin müstakil evlerde özel havuz ve deniz manzarası, tatil sitelerinde ise siteye özel plaj olmasını talep ettiğini söyledi. Müstakil villaların 3 aylık fiyatlarının en az 100 bin liradan başladığını, Yalıkavak, Türkbükü gibi lokasyonlardabulunan villaların 3 aylık 350 bin liradan başlayıp 1 milyon liraya kadar uzanabildiğini vurguladı.

İZMİR’E YOĞUN TALEP

Gayrimenkul danışmanı Alişan Palut, koronavirüs salgınından sonra vatandaşların İzmir’deki yazlıklara yoğun talep gösterdiğini ifade etti. İzmir’deki mülk sahiplerinin aylık kiralama yerine sezonluk kiralamaya daha sıcak baktığını belirten Palut, Alaçatı’da pandemiden önce sezonluk olarak 90 bin liraya kiralanan villaların 2020 yılında 150 bin liraya, 2021 yılında da 200 bin liraya kiralanmaya başladığını söyledi. Havuzlu lüks villaların 3 aylık kiralarının da 300 bin lira olduğunu kaydetti. Özellikle yaz tatili sezonu yaklaştıkça talebin daha çok artacağını vurgulayan Palut, fiyatların artması konusunda vatandaşları uyardı. İzmir’de yaz için kiralanabilecek en makul evlerin çarşıya yakın 2+1 daireler olduğunu belirtti ve bu evlerin kiralarının da 75 bin lira bandında olduğunu dile getirdi.

GÜNLÜK KİRASI 50 BİN TL

Marmaris’te gayrimenkul danışmanlık ofisi sahibi olan Turgay Balık, pandemiden önce günlük 1500-1800 liraya kiralanan müstakil havuzlu villaların 2020 yılında 2 bin 500 liraya yükseldiğini açıkladı. 6-7 odalı villaların günlük fiyatı 5-6 bin liraya yükselirken malikane tipi villarda fiyatın 10 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Vatandaşları asıl şok eden kiralar ise 10 odalı, özel havuzlu içinde hizmetlilerin de bulunduğu ve günlük kirası 50 bin liraya yakın olan lüks villalar oldu.

ALANYA’DA YER KALMADI

Emlak danışmanlık ofisi sahibi olan Ümit Becer, Alanya’da yazlıklara daha çok yabancıların yöneldiğini ve Arap turistler lüks villaları tercih ederken, Rus turistlerin daha mütevazi yazlıkları seçtiğini belirtti. Pandemiden önce Alanya merkezde aylık olarak 15-20 bin liraya kiralanan lüks havuzlu villaların şu an 40-45 bin liraya kiralandığını söyledi. Aynı bölgede bulunan başka bir emlak danışmanı Ümit Kasımoğlu, son zamanlarda yoğun kiralama talebi aldıklarını ve portföylerinde yer kalmadığı için müşterileri geri çevirmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

YAZLIK FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, daha sezon açılmadığı halde popüler destinasyonlarda kiralık yazlık fiyatları rekor artış gösteriyor. Sektör yetkilileri, koronavirüs pandemisi devam ettikçe yazlıklara talebin artacağını ve fiyatların daha da yükseleceğini düşünüyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 23:48