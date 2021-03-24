Günlük Burç Yorumları! 24 Mart 2021

Koç Burcu

Koç burçları, 24 Mart tarihinde aşk hayatları ile ilgili olan konular ile ilgilenecek. İstek ve beklentiler de koçlar için önemli olurken kişisel ihtiyaçların öne çıkarılması beklenmektedir.

Boğa Burcu

Toprak grubuna ait olan boğa burcu, ev ve aile ile ilgili olan konular ile ilgilenecek ve problemleri çözmeye çalışacak. Çarşamba gününde daha enerjik ve hareketli hissedecek olan boğalar, yeni günde istekleri konusunda iddialı bir duruş sergileyecek.

İkizler Burcu

İkizler burçları yakın çevresi ile ilgili olan konularla ilgilenecek. İletişimin bol olduğu bir gün geçirilirken iddialı konuşmalar gerçekleşebilir.

Yengeç Burcu

Su grubuna ait olan yengeçler, 24 Mart’ta fazla harcama yapabilir ve alışverişin dozunu kaçırabilir. Bunun yanı sıra duygusal bir gün geçirecek olan yengeçler bütçelerini mantıklı bir şekilde ayarlamalıdır.

Aslan Burcu

Ay, bugün aslanların kendi burcunda ilerleyecek. Rekabetçi yönlerin ortaya çıkacağı 24 Mart tarihinde bazı girişimcilikler yapılabilir. Bir süredir ayrı kalınan kişiler varsa onlarla görüşmeler yaşanabilir.

Başak Burcu

Toprak grubundan olan başaklar, kontrolleri dışında gelişen olaylar ile ilgilenecek ve akışta kalmayı öğrenecek. Yakın çevrede hareketli ve enerjik günler geçirilebilecekken başaklar olayların gerisinde kalmak isteyecek.

Terazi Burcu

Terazi burçları 24 Mart tarihinde hareketli bir gün geçirecek ve sosyal etkinliklere katılabilecek. Dostları ile görüşme fırsatı bulacak olan teraziler gelecek hakkında olan planlarını dostları ile paylaşacak.

Akrep Burcu

Su grubunda bulunan akrepler Çarşamba gününde planlı hareket etmek isteyecek ve bu konuda kararlı davranacak. Organizasyonlar işi ile de ilgilenecek olan akrepler, 24 Mart’ta duygularını öne çıkarabilir.

Yay Burcu

Yay burçları yeni günde farklı bir ortamda bulunmak, alışılmışın dışına çıkmak isteyebilir. Seyahat teması da yayların gündeminde olabilecek iken 24 Mart tarihinde heyecanlı saatler geçirilecektir.

Oğlak Burcu

Toprak grubunun disiplinli üyesi oğlak burçları 24 Mart’ta finansal konular ve yatırım işleri ile ilgilenecek. Mücadeleci bir gün oğlakları beklerken dikkatli adımlar atılması onlar için tavsiye edilmektedir.

Kova Burcu

Hava grubuna ait olan ve mantıklı hareket etmeleri ile tanınan kova burçları, Çarşamba gününde ikili ilişkiler ile ilgilenecek.

Balık Burcu

Balıklar, 24 Mart 2021’de hesap konuları ile ilgilenecek ve detaylı bir şekilde hareket edecek. Sağlıkla ilgili konular da balıkların dikkat etmesi gereken meseleler arasındadır.