Günlük 554 TL Ödeniyor! Herkes Alabiliyor

Bireysel başvurular olmadığında;

İş görmezlik aylığı,

Dul ve yetim aylığı,

Muhtaç aylığı gibi ödemelerin hesaplara yatırılması olanaklar kapsamında değildir.

Devlet destekli olarak verilen aylıkların farklı alım şartları bulunmaktadır. Sizler için 554 TL’ye kadar çıkabilen aylık hakkındaki tüm verileri topladık.

Günlük Olarak 554 TL Alınabiliyor!

İş hayatlarına devam ederken farklı nedenler yüzünden iş görmezlik raporu alan kişiler bulunmaktadır. Bu tür kişiler çalışmaya devam edemedikleri için genellikle mağdur olmaktadır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu konu hakkında farklı çözüm önerilerine sahiptir. Zira uzman bir doktor tarafından rapor temin etmiş olanlar 554 TL’ye kadar ödeme alabilmektedir.

Ödemelerin kısmi olarak farklı şekillerde verildiğinin altı çizilmektedir. SGK, işverenlere ya da kurumlara destek olmak konusunda da farkını ortaya koymaktadır. Çünkü açıklanacak olan maaş sisteminin belirli bir kısmı SGK tarafından ödenmektedir. Böylelikle hem işverenler hem de iş görmezlik raporu olan işçiler mağduriyetten korunmuş olmaktadır.

SGK Mağduriyetleri Ortadan Kaldırıyor

Rapot parası özellikle işçilerin rapor almaları yüzünden maddi sorun yaşamalarına engel olmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu konu hakkında oldukça titiz çalışmalar yürütmektedir. Ödenecek olan miktarlarla alakalı olarak;

Belirlemeler resmi olarak gerçekleştirilmektedir,

Rakamlar senelik olarak güncellenmektedir,

Maaşların belli tutarlarının doğrudan SGK tarafından yatırıldığı bilinmektedir.

Ödeme Miktarları Hakkında

Sayılan etmenler çerçevesinde iş görmezlik raporu olanların maaş almaya devam etmeleri mümkün olmaktadır. Rapor çerçevesinde ödenen miktarların belirlenmesinde farklı sistemlerden yardım alınmaktadır. Konu hakkında yapılan açıklamalar miktar belirlemelerinde sigorta prim ödemelerinin etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Raporu olanlar ödenen sigorta prim miktarına kadar maaş alabilmektedir.

Çalışanlar iş görmezlik rapor parası konusunda farklı rakamlarla karşı karşıya kalmaktadır. Zira rakamların belirlenmesinde alternatif sistemlere göre hareket edilmektedir. iş görmezlik raporunun derecesi bu alandaki en önemli kıstaslardan biri olarak kabul edilmektedir. Tabi hangi kurumda ve hangi pozisyonda çalışıldığı da alınan paralara etki etmektedir. Çünkü her grubun sigorta prim ödemeleri birbirinden farklıdır. Resmî açıklamalar 2021 için;

Günlük minimum ödeme rakamını 56,84 TL

Günlük maksimum ödeme rakamını 554 TL belirlendiğini kesinleştirmiştir.

Rakamların kişi bazında belirlenmesinden sonra ek bir hesap açılmasına gerek bulunmamaktadır. Çünkü bahsedilen tutarlar günlük olarak belirtilen banka hesabına gönderilmektedir. Bu sayede ödemeler düzenli şekilde yapılmış olacaktır. Ödeme sorunları olanların kurumları ile görüşmeleri gerekecektir. Sorunların çözümlenmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yardım temin edilmesi de mümkündür.

Rapor Parası Kimlere Verilir?

Çalışanların rapor parası almak için belli başlı şartları sağlıyor olmaları önemlidir. Öncelikle bunun için geçerli uzman onayı bulunan bir iş görmezlik raporu edinmek gerekecektir. Raporu olanlar da ödemelerini otomatik olarak almamaktadır. Açıklanacak olan başvuru adımlarının takip edilmemesi halinde kişilere herhangi bir ödemenin yapılması mümkün değildir.

Çalışanlar aldıkları raporları işverenlerine iletmelidir. İşverenin bu alandaki yükümlülüğü raporu 5 iş günü içerisinde sisteme işlemektir. Sonrasında SGK, ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmaktadır. Çalışanların rapor parası almalarına onay verilmesi halinde kısa mesaj üzerinden bilgilendirme yapılmaktadır.

Yapılan ödemeler PTT aracılı ile çekilebilmektedir. Kimlik bilgileri ile PTT şubelerinden herhangi birine gidenler paralarını alabilecektir. 2 ay içinde ödeme alınmazsa ödenek SGK’ya gönderilmektedir.