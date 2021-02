Günde 3 Saat Çalışıp 3000 Liraya Kadar Ek Gelir Elde Etme Fırsatı!

Herkesin koronavirüs salgını nedeniyle eve tıkılı kaldığı bugünlerde, para kazanmak için evden yapılabilecek işleri arayan vatandaş sayısında büyük artış yaşandı. Koronavirüs kapma riski olmadan, evinden çıkmadan internet üzerinden ya da evde çalışarak para kazanmanın yollarını arayan kişilerin karşısına pek çok seçenek çıkıyor.

Bu seçenekler arasında becerilerine ve bilgi birikimine en uygun işi arayan vatandaşlar, çeşitli internet sitelerine kayıt olup özgeçmişlerini işverenlere gönderiyorlar. Gerekli kriterleri sağladığı düşünülen vatandaşlar işe alınıyor. Ancak internette iş bulma sitelerinde güvenilir işverenler olduğu kadar dolandırıcılar da çok sayıda yer alıyor. Bu nedenle vatandaşların güvenilir kurumlarda ve internet sitelerinde iş aramaları büyük önem taşıyor.

Güvenilir iş arama kanallarından birisi olan Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) her ilan devlet kontrolü altında oluyor ve dolandırıcı işverenlerle karşılaşma ihtimaliniz en aza indirgeniyor. Bunun yanı sıra, eskiden insanlar iş ararken kendi imkanlarıyla iş kovalamak zorunda kalıyordu. İŞKUR sayesinde artık vatandaşların iş aramak için tek başvuru yapması yetiyor. Geri kalan her şey İŞKUR tarafından hallediliyor. Her türlü iş ilanını bulabileceğiniz İŞKUR’da pek çok evde çalışma projesi de bulunuyor. Bizzat İŞKUR tarafından yürütülen evde paketleme işi, bu projelerden en çok tercih edilenlerden biridir.

Ev kadınları başta olmak üzere, pek çok vatandaşa ek gelir elde etme fırsatının tanındığı bu projede yer almak oldukça kolaydır. Türkiye’nin 4 bir yanında yaşayan kişilerin evlerinde birkaç saat çalışarak aylık 3000 liraya kadar gelir elde etmesi mümkündür.

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ

Ev kadını olan kişiler ya da hiç çalışmayan bireyler günde sadece 3 ila 4 saat arası çalışarak İŞKUR’dan 3000 TL’ye varan ek gelir elde etme fırsatı yakalıyor. Evde paketleme işi yapmak isteyen kişi, İŞKUR’a başvuru yapıyorlar ve başvuruları onaylanırsa evde kaldıkları zaman diliminde evde paketleme yaparak 3000 TL’ye kadar kazanç sağlayıp ev ekonomisine katkı yapıyorlar. Peki İŞKUR evde paketleme işi başvurusu nasıl yapılıyor?

NASIL BAŞVURULUR?

Bu işi yapmak isteyen kişilerin yapması gereken şey evlerine en yakın olan İŞKUR’a gidip kayıt yaptırmak ve orada evde ek iş için doldurulması gereken formu doldurmaktır. Kişiye uygun paketleme işi gelmesi durumunda başvuran kişinin telefonuna mesaj gönderilecek ve işi kabul edip etmediği öğrenilecek.

EVDE PAKETLEME İŞLERİ NELER?

İŞKUR üzerinden paketleme işine başvuran kadınlara evde kına paketleme, nikah şekeri yapma, tel toka kutulama, gömlek yakası dikme gibi tekstil işleri, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, sabun yapma, tırnak kutulama ve cetvel seti hazırlama gibi işler verilecektir.

NE KADAR GELİR ELDE EDİLİR?

Kadınlar, kabul ettikleri her iş başına belirli bir miktarda para kazanacaktır. Günde yalnızca 3-4 saat çalışarak ayda en az 1000 lira en fazla 3000 liraya kadar ek gelir elde edecekler. Evde çalışarak ekonomik özgürlüklerini kazanan kadınlar aynı zamanda aile ekonomisine de büyük katkı sağlayacaklar.

KİMLER EVDE PAKETLEME İŞİ ALABİLİR?

Vatandaşların evde paketleme işi alabilmesi için karşılaması gereken bazı koşullar vardır. Öncelikle 18 yaşını doldurmuş olması, 55 yaşını geçmemiş olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişinin İŞKUR’un sisteminde işsiz olarak kayıtlı olması, en az ilkokul mezunu olması, en az ilkokul mezunu olması ve okuma yazma bilmesi de gerekir. Evde paketleme işi yapmak isteyen erkeklerin önünde askerlik engelinin olmaması şartı aranmaktadır. Bunların yanı sıra, tüm cinsiyetteki adayların çalışmasına engel olacak bir zihinsel, ruhsal veya bedensel engeli olmamalıdır.