Gülseren Budayıcıoğlu Kimdir? Kitapları Neler? Mesleği Yaşı Hayatı

Gülseren Budayıcıoğlu belki de son zamanların en çok merak edilen isimlerinden biri. Kırmızı Oda dizisiyle gündeme giren başarılı yazar son zamanlarda kendisinden sık sık bahsettiriyor.

Bizde sizler için Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, ne iş yapar eserleri nelerdir hepsini derledik. Ayrıntılar haberimizde.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİM?

Gülseren Budayıcıoğlu Ankara’da 1947 yılında dünyaya geldi ve 74 yaşındadır. Kendisinin son zamanlarda bu kadar gündemde yer alması ise başarılı ile kaleme aldığı eserleri oldu.

Kendisi ortaokul ve liseyi TED Ankara kolejinde bitirdikten sonra Ankara Tıp Fakültesinde eğitimine başladı. 1968 yılında ise TRT spikeri olarak çalışmaya başladı. Buradan da sunucu olarak televizyon programlarında yer aldı.

Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Gülseren Budayıcıoğlu 1977 yılında Hacettepe Üniversitesinde Psikiyatri uzmanı oldu. 1982 yılına kadar üniversitede eğitim görevlisi olarak kaldı ve daha sonra kendi serbest işinde çalıştı.

Daha sonra kendisi 2005 yılında Ankara’da ülkemizdeki ilk ve tek psikiyatri merkezini kurdu. Özel Madalyon Psikiyatri Merkezi ismini verdiği klinikte mesleğine devam etti.

Daha sonra Gülseren Budayıcıoğlu, 2004 yılında çıkan ilk kitabıyla yazarlığa da adım attı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun başarılı bir diğer kitabı Hayata Dön, İstanbullu Gelin ismiyle televizyon ekranlarına geldi. 2019 yılında çıkan Camdaki Kız romanı ise Doğduğun Ev Kaderindir yapımına ilham verdi. Kırmızı Oda yapımı da yine Gülseren Budayıcıoğlu’nun öykülerine dayanmakta. Yine TRT1’de yayımlanan Masunlar Apartmanı, yazarın Madalyonun İçi adlı romanından esinlendi.

Başarılı yazarın eserleri de oldukça merak ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu şimdiye kadar 7 eseri bizlere kazandırdı. Birçoğunu da bu kitapların televizyonda görme imkânımız oldu. İşte Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserleri;

Camdaki Kız

Yakında Kanal D ekranlarında Burcu Biricik başrolünde izleme şansımız olacak. Fakat baş rolünde Demet Özdemir’i gördüğümüz, Doğduğun Ev Kaderindir dizisi de bu romandan esinlenerek çekildi.

Kral Kaybederse

Hayata Dön

Özcan Deniz ve Aslı Enver’in baş rollerini paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi olarak ekranlara yansıdı.

Günahın Üç Rengi

Madalyonun Öteki Yüzü

Madalyonun İçi

Zeynep Farah Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Alper Saldıran’ın baş rollerinde olduğu TRT1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu eserden uyarlanmıştır.

Bir Psikiyatrin Not Defterinden