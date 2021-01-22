Gül: Yargı sosyal medyada olmaz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastanede tedavi altında olan annesi Servet Soylu'ya küfür edilmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Servet Soylu'ya geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Ayvazoğlu, Servet Soylu'ya Allah'tan şifa dilemiş, sağlığına kavuşması için dua ettiğini belirtmişti. Söz konusu paylaşımın altına Erdal Erbaş tarafından "Senin soyunu s..." şeklinde iğrenç bir küfür yazılmıştı. Konuya ilişkin gelen tepkiler üzerine Adalet Bakanı Gül'den açıklama geldi.

"Lanetliyorum"

Bakan Gül, kadınların onurunun her şeyin üstünde olduğuna dikkat çekerek, annelerin baş tacı olduğunu ifade etti. Soylu'nun annesine yönelik kullanılan ifadelerin "çirkin" ve "insanlık dışı" olduğunu belirten Gül, bu saldırıyı kınadığını ve lanetlediğini söyledi. Gül, Erdal Erbaş'ın yargının önünde en ağır cezaya çarptırılacağına inandığını belirterek, söz konusu kişiye hak ettiği cezanın verileceğine inandığını kaydetti.

"Hiç kimsenin buna hakkı yok"

Servet Soylu'ya acil şifalar dileyen ve dualarını ileten Gül, hiç kimsenin bir başka kişinin ailesine yönelik kötü ifadeler kullanamayacağını ifade etti. Gül, ailenin Türk toplumu için en kutsal değer olduğuna dikkat çekerek, kadınların da bu toplumun onuru olduğunu söyledi. Gül, bu tarz ifadelerin şiddetle kınanması ve önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, yasaların toplumun gereksinimlerine göre çıkarıldığını ve bu konuda da gereken değerlendirmelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

"Yargı sosyal medyada olmaz"

Hakaret konusundaki yaptırımların değerlendirileceğine işaret eden Gül, kanunların parlamentoda yapıldığını, yargının ise sosyal medyada değil mahkemede dağıtıldığını ifade etti.

Soylu: Anneme küfreden adam serbest!

Soylu, 45 gündür annesinin tedavi altında olduğunu ifade etmişti. Annesiyle birlikte olduğu fotoğrafın altına küfür yazan kişinin mahkemeye çıktığını ve adli kontrol koşuluyla salıverildiğini belirten Soylu, bu duruma tepki göstermişti. Soylu, devlet işleriyle meşgul olurken annesinin namusuna sahip çıkamamanın ne anlama geldiğini sormuş, "İçişleri Bakanı olsam ne fark eder?" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'a da küfretmiş

Erdal Erbaş'ın daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da küfür ettiği ortaya çıktı. Söz konusu adamın, Erdoğan'a ilişkin bir haberin altına "Al o çayı..." şeklinde yine iğrenç küfürler yazdığı görüldü. Erdal Erbaş'ın oğlunun, 2017 senesinde tehdit ve kasıtlı olarak yaralama suçlarından sabıkasının olduğu, ayrıca 2019 senesinde tehdit ve mala hasar verme suçlarından yargılandığı tespit edildi. Erdal Erbaş'ın erkek kardeşinin de Trabzon'da 2012 senesinde kişiyi özgürlüğünden mahrum etme suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi. Erdal Erbaş'ın kız kardeşinin ise kasıtlı olarak yaralama ve hakaret suçlarından sabıkasının olduğu belirlendi.