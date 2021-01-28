Gül, militan tartışmasında kaset komplolarına işaret etti!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Milletvekili Berhan Şimşek'in vali ve kaymakamları "militan" olarak nitelendirmesinin ardından başlayan tartışma sürüyor. "Militan" tartışmasına ilişkin son açıklama Adalet Bakanı Gül'den geldi.

"Militan arıyorlarsa kaset komplolarına baksınlar"

Gül, militanlar tarafından adalete verilen hasarın giderilemediğine dikkat çekerek, Türkiye'de vali ve kaymakamları, savcı ve hâkimleri "militan" olarak adlandıran kişilerin FETÖ militanlarına veya günümüzdeki gerçek militanlara bakmaları gerektiğini ifade etti. Gül, gerçek militanların kaset komplolarını ve mahremiyet ifşasını hayat tarzı yapan kişiler olduğunu belirtti.

"FETÖ militanlarının temizlenmesi nedeniyle üzülüyorlar"

Vali ve kaymakamları "militan" olarak adlandıran kişilerin aslında FETÖ militanlarının temizlenmesi nedeniyle üzüldüklerini kaydeden Gül, Türk milleti ve milletin iradesi ile çatışarak herhangi bir sonuç elde edilemeyeceğini söyledi.

"Hukuksuzluğun karşısında ama Türk milletinin yanındalar"

Gül, Türkiye'nin savcı ve hâkimleri, güvenlik ve emniyet güçleri ile mülki amirlerinin hukuksuzluğun karşısında olmayı ve Türk milletinin yanında durmayı sürdüreceğini ekledi.

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında vali ve kaymakamları "militan" olarak nitelendirmiş, bunun üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Şimşek hakkında suç duyurusu yapılmıştı. Bakanlık, söz konusu ismin haddini aşacak düzeyde ciddi suçlamalarda bulunduğuna dikkat çekmişti. İstanbul Valisi Yerlikaya, bu olayın ardından Türk milletinin de devletinin emrinde olduğuna dair bir paylaşımda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu: Tekirdağ'da karne dağıtan militana bakın!

Şimşek'in açıklamalarına destek veren Kılıçdaroğlu, Türkiye'de çok sayıda militan bulunduğunu belirterek, bunlardan birinin de AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Tekirdağ İl Başkanı Özcan olduğunu söylemişti. Özcan, bu sene koronavirüs sebebiyle dijital karne uygulamasına geçilmesine rağmen çok sayıda öğrencinin evini öğrenmiş ve tek tek gidip karnelerini vermişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere genelge gönderildiğini ve Şimşek'e dava açılması için talimat verildiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, hükümetin "ahlâksızlığın ve yolsuzluğun militanı" olduğunu ifade etmişti.

Soylu: HDP binasını Öcalan posterleriyle donatanlara neden militan demiyorsunuz?

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'na yanıt veren İçişleri Bakanı Soylu, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) terör örgütü PKK'dan tutuklandığı bilinen belediye meclis üyelerini "militan" olarak adlandırmadığına dikkat çekmişti. Soylu, HDP binasını PKK elebaşı Öcalan'ın posterleriyle donatanların da ana muhalefet partisi tarafından "militan" olarak görülmediğini ifade etmişti. Solu, tüm suçlara karşı yoğun bir şekilde çalışan, uyuşturucu ve teröre karşı mücadele eden vali ve kaymakamların CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) tarafından "militan" olarak adlandırıldığını belirtmişti.

Şimşek hakkında yapılan suç duyurusunun suretinin valilere yollandığını duyuran Soylu, söz konusu sureti "genelge" olarak adlandıran Kılıçdaroğlu'nun yine cahilliğini gösterdiğini ifade etmişti. Soylu, vali ve kaymakamları "militan" olarak adlandıran Kılıçdaroğlu hakkında da suç duyurusu yapılacağını aktarmıştı.