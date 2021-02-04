Guardian: Gezi Olayları'ndan sonra en büyük sivil ayaklanma!

Boğaziçi Üniversitesi protestoları dünya basınının gündemine oturdu. Son olarak İngiltere merkezli Guardian gazetesinden Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek geldi. Söz konusu gazete, Türkiye'de düzenlenen protesto gösterilerinin her gün arttığına dikkat çekti.

Devlet tarafından onay verilen bir rektörün Boğaziçi Üniversitesi'ne getirilmesine ilişkin protesto gösterilerinin artış gösterdiğini aktaran gazete, Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına ilişkin kararın akademisyenler tarafından "demokratik" bulunmadığını, bu nedenle sert bir şekilde kınandığını dile getirdi. The Guardian, söz konusu atama kararının akademisyenler tarafından "hükümetin Türkiye'nin sol eğilime sahip bir kuruma sızma teşebbüsü" olarak değerlendirildiğini ifade etti. Söz konusu gazete, Prof. Dr. Bulu'nun, 1980 askerî darbesinden beri üniversite dışından seçilen ilk rektör olduğunu bildirdi.

Gezi Olayları'na işaret edildi

The Guardian, Boğaziçi Üniversitesi protestolarını "Gezi Olayları'ndan sonra en büyük sivil ayaklanma" olarak nitelendirdi. Söz konusu gazete, Boğaziçi Üniversitesi protestoları kapsamında polis ekipleri ile protestocular arasında yaşanan arbede sırasında İstanbul'da bu hafta en az 250 kişinin gözaltına alındığı, başkent Ankara'da ise protesto gösterilerine katılan 69 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. The Guardian, Türkiye'de yaşayan gençlerin dini değerlerden uzaklaştığını ileri sürdü.

Erdoğan'ın sözlerine yer verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Boğaziçi Üniversitesi protestolarının kontrolden çıkmasına izin vermeyeceğine" dair açıklamada bulunduğunu kaydeden The Guardian, Erdoğan'ın söz konusu protestolara katılanları "terörist" ve "LGBT gençliği" olarak nitelendirdiğini aktardı. Gazete, Erdoğan'ın "protestocuların Türkiye'nin millî ve manevi değerlerine karşı olduklarına" dair açıklamasına da yer verdi.

"Öfkeliyiz"

The Guardian'ın, Behrem Evlice isimli bir dördüncü sınıf öğrencisinin ifadelerine de yer verdiği görüldü. Evlice, sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin değil tüm Türkiye'de bulunan öğrencilerin ve gençlerin çok öfkeli olduğuna dikkat çekti. Devletin öğrencilere şiddet ve polisle saldırdığını ileri süren Evlice, Türkiye'de ekonomik krizin mevcut olduğunu ve hükümetin de bu nedenle oy kaybedeceğini bildiği için halkı bölmeye çalıştığını iddia etti.

Söz konusu gazeteye göre eleştirmenler, "2016'daki başarısız darbe girişiminden sonra Erdoğan'ın gücünü artırmaya çalıştığını ve demokratik normlara daha az önem verdiğini" ifade ediyorlar. Eleştirmenler, Erdoğan'ın üniversite rektörlerini direkt atama hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, son beş yılda Türkiye'de bulunan birçok üniversitenin kapatıldığını belirtiyorlar.

"Z kuşağı sadece ekonomik kargaşayı biliyor"

The Guardian, Türkiye'de yol ve hastane yapımı ile çalışan kesimlerin hayat standartlarının artırılması gibi konularda yaşlı nüfusun Erdoğan'dan memnun olduğunu ancak Z kuşağının son dönemde sadece siyasi istikrarsızlık ve ekonomik bunalıma tanıklık ettiğini ileri sürdü. Gazete, Z kuşağının Erdoğan'ın iktidarı için bir sınav olacağını dile getirdi.

Türkiye nüfusunun yüzde 39'unu 1990'ların ortaları ile 2010'ların başları arasında doğan kişilerin meydana getirdiğini ve yaklaşık 5 milyon yeni seçmenin 2023 seçimlerinde oy vereceğini kaydeden The Guardian, bu durumun siyasi etkilerinin büyük olacağını ifade etti.