Guaido artık kamu görevinde bulunamayacak!

Venezuela'da kendisini 2019 senesinin Ocak ayında geçici devlet başkanı olarak ilan eden Juan Guaido ile eski 27 milletvekiline ilişkin önemli bir karar alındı. Sayıştay Başkanı Amoroso, "Guaido ile eski milletvekillerinin mecburi olmasına rağmen mal varlığını bildirmediklerini" duyurdu. Amoroso, Yeminli Miras Bildirgesi'ne mal varlığını bildirmeyen isimlerin 15 seneliğine tüm kamu görevlerinden men edildiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Venezuela'da 23 Ocak 2019 tarihinde Guaido, kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan etmesinin ve darbe çağrısında bulunmasının ardından özellikle ABD (Amerika Birleşik Devletleri) olmak üzere çok sayıda Batı ülkesi ile Latin Amerika ülkesinden destek görmüştü. Venezuela'da iktidarda bulunan Büyük Vatansever Kutup, 6 Aralık 2020 tarihinde yüzde 68,43 oranında oy almıştı. Böylece söz konusu parti, 277 sandalyenin bulunduğu Ulusal Meclis'te 177 sandalye elde etmişti.

Yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, geçen sene Guaido hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Fakat Guaido, 19 Ocak 2020 tarihinde önce bir konferansa katılmak üzere Kolombiya'ya, daha sonra ise İspanya, İngiltere, Fransa, İsviçre, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve Kanada gibi ülkelere gitmişti. Venezuela'nın başkenti Caracas'ın kuzeyinde bulunan Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na gelen Guaido'ya pasaport konusunda herhangi bir sıkıntı çıkarılmamıştı.

Su ve çerez fırlatılmıştı

Söz konusu havalimanında bekleyen bazı kişiler, Guaido'ya sert bir şekilde tepki göstermişlerdi. Bir kadının Guaido'ya su ve çerez fırlattığı görülmüş, bazı kişilerin de "vatan haini" diye seslendiği fark edilmişti. Guaido, havalimanında bulunan destekçileriyle muhabbet etmiş ve fotoğraf çektirmişti. Arabasına doğru ilerleyen Guaido'yu bir kişinin yakasından tuttuğu ve silkelediği fark edilmişti.

"Birlik gerekiyor"

Caracas'a giden Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da bulunan tüm sivil toplum kuruluşları ile siyasi güçlere seslenmişti. Guaido, diktatörlüğün hiç bu derece yalnız kalmadığını belirterek, birliğe, güvene ve siyasi anlamda disipline ihtiyaç duyulduğunu dile getirmişti. Özgürlük ve demokrasinin tekrar kazanılması amacıyla destek gördüklerini kaydeden Guaido, ülkede yeni bir sürece geçildiğini ileri sürmüştü.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 11:57