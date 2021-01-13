Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne zaman yükselecek?

Yaklaşık 4 aydır düşüş trendine giren altın ONS fiyatları yatırımcısına kaybettiriyor. Dolar kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle de gram altın fiyatının düşüşü 9 Kasım tarihinde başladı. Hem altın ONS fiyatlarında yaşanan düşüş hem de dolar kurunda ki geri çekilme, kısa sürede gram altın fiyatının 540 lira seviyesinden 440 lira seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Kasım ortasında başlayan dalgalı fiyat hareketleriyle altın fiyatları 440 TL - 480 TL fiyat aralığında değişim göstermektedir. Büyük geri çekilme sonrasında altına yatırım yapanlar ise altın fiyatlarının ne zaman yükseleceğini merak ediyorlar.

ALTIN FİYATLARI NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Aşı haberlerinin tüm dünyada yayılmasıyla ve kriptopara birimlerinin sert yükselişi nedeniyle altın fiyatları sert düşüş yaşadı. Altın yatırımcılarının bir çoğu yatırımlarını kriptopara yatırımlarına kaydırdı. Tüm bu olumsuz haberleri geri de bırakan altın için önümüzdeki günlerde yükseliş gelecek mi hep birlikte göreceğiz. ONS fiyatı üzerinden sert satışlarla baskılanan altın, direnç seviyelerini defalarca denemesine rağmen kıramadı. Her deneme sonrasında ise sert düşüşlere maruz kaldı. Yazımızı kaleme aldığımız andan itibaren 1850 dolar seviyelerinden işlem görmekte. Bu noktada uzmanlarda piyasaların tam ortada olduğunu ve fiyatın iki yönlü de sert kırılabileceğini ifade ediyorlar. Öte yandan dolar kuru da gram altın fiyatları etkileyen bir faktör. Geçtiğimiz günlerde 7,22 TL seviyesine kadar gerileyen dolar, geçtiğimiz gün 7.50 seviyesine kadar yükseldi. Yaşanan bu yükseliş altın fiyatlarının 430 liradan 444 liraya kadar yükselmesine neden oldu.

Yukarıda gram altın fiyatının günlük grafiği gösterilmiştir. Bollinger bandının destek noktasına kadar gerileyen fiyatlar, önümüzdeki günlerde 460-470 lira seviyelerine tekrardan bir yükseliş yaşayabilir. Uzun vadeli yatırımcılar ise gelişmiş ülkelerin para basması, değerli metallerin fiyatını arttıracak yönünde bir beklenti bulunuyor. ABD para basarak tüm vatandaşlarına 650 dolar değerinde bir maddi yatırım yapacak. Yapılan bu nakit yardımlarının kriptopara ve değerli metalleri destekleyeceği, fiyatın yukarı yönlü bir harekete başlayacağı tahmin ediliyor.