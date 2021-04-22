Gözyaşları İçerisinde Kuruma Veda

40 yıl sonra emekli olan başarılı isim Gönül Demirsu gözyaşları içerisinde kurumuna veda etti. Demirsu Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü’nde 9 senedir müdürlük ve ilk göreve başladığı zamanda da bölge çalışma Müdürlüğü olarak işbaşı yapmıştı. Müdürlükte orada geçmiş olan 47 yıl ardından da emekli oldu. Yıllar boyunca emek verdiği kuruma gözyaşları ile veda eden Gönül Demirsu, Zonguldak Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü’nde 9 senedir müdürlük görevini yapıyordu.

Başarılı isim görevine ilk başladığı zaman Bölge Çalışma Müdürlü olarak görev almıştı. Ardından ise İŞKUR ve son olarak da Çalışma ve İşkur İl Müdürü olarak işine devam ediyordu.Son 9 senedir de müdürlük görevini başarıyla sürdüren Demirsu emekli olması sebebi ile kurumundan ayrıldı.

Göksu Demirsu, Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan ve personel ile ilgili müdürlerin bir araya gelmiş olduğu vedalaşmada konuşma yaptı ve duygu dolu anlar ortaya çıktı. Konuşmasına “çok değerli arkadaşlarım” şeklinde başlayan başarılı isim, bugüne kadar hem iş hem de sosyal çevresinde çok konuşma yaptığını, bunun yanı sıra gerek emekli olan gerek de naklen atanan arkadaşlarına uğurladığını söyledi. En ağır ve en zor gelen yüreğini titretecek konuşma olacak olan bugün konuşma için ise zaman zaman sesinin titreyebileceğini ve belki ses tonunu da ayarlayamayacağını söyledi. Yaptığı konuşmada duygularını ifade eden ve sözleri karalamaya çalıştığını açıklayan Demirsu, kendisini anlayacaklarını umduğunu belirtti.

Hayatının 47 yılını dolu dolu ve verimli bir şekilde geçirdiğini, hazzı ve huzurlarında bu dönemi noktaladığını açıklayan Demirsu, hayatına katılan her değer için ve bu dünyada sahip olduğu renkler ve zenginlikler için herkese binlerce kez teşekkürlerini iletti. Sonraki hayatında da kendisini bir dost olarak kabul ederlerse arkadaşları olarak da herkese katkıda bulunacağını ifade etti.