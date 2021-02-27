Gökçeada'da Tekne Faciası! Türkiye Şampiyonu Hayatını Kaybetti

Çanakkale'ye bağlı olan Gökçeada ilçesinde tekne faciası yaşandı. Gökçeada açıklarında meydana gelen olayda 2 komutanın kaybolduğu 2 uzman erbaşının ise 500 metre yüzerek karaya ulaşabildiği haberi öğrenildi. Alabora olan tekne suya düşmesi Türkiye şampiyonunun canını aldı. İşte Çanakkale Gökçeada’da yaşanan olay hakkında detaylı bilgiler…

Tekne sahibi ve Türkiye şampiyonu olan Kenan Çarpışantürk yaşanan üzücü olayda hayatını kaybetti. Teknede bulunan Trafik Tim Komutanı kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut için arama çalışmaları ise sürdürülüyor. Diğer taraftan 2 uzman Erbaşı ise 500 metre yüzerek karaya ulaştı ve boğulmaktan son anda kurtularak hayata tutundu.

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Çanakkale'ye bağlı olan Gökçeada ilçesindelçe Jandarma Komutanı, Trafik Tim komutanı ve Uzman Erbaşı balık tutmak için denize açılmak istemişti. Gemi kaptanı Türkiye Offroad Şampiyonu Kenan Çarpışantürk av macerasında kurtulamadı. Akşam saatlerinde denize açılan tekne, bir süre sonra alabora oldu ve askerler denize düştü. Uzman Mehmet Çelik ve Uzman Şener Altay'ın 500 metre yüzerek hayata tutunduğu öğrenildi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine arama ve kurtarma ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda tekne sahibi Türkiye Offroad Şampiyonası Kenan çarpışantürk’ün cansız bedenine ulaştı. Sabaha kadar sürdürülen arama çalışmalarında farklı bir sonuç ise elde edilemedi. Titizlikle sürdürülen çalışmaya çok sayıda sahil güvenlik ekipleri ve dalgıç sevk edildi. Teğmen Bulut ve Başçavuş Toykuyu için geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor.

Gökçeada'da meydana gelen korkunç kaza sonrasında hayatını kaybeden Kenan Çarpışantürk’ün Offroad sporu ile ilgilendiği ve Türkiye'de pek çok kez şampiyonluk aldığı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Tekne sahibi Çarpışantürk'ün denize açıldığı zaman hayatını kaybetmesi ise yakınlarını büyük üzüntüye boğdu. Aynı zamanda Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Çarpışantürk için taziye mesajları hazırlandı ve yayına sunuldu.