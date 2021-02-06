Göbeklitepe’deki Monolit: Jandarma Sırrı Çözmeye Çalışıyor…

Şanlıurfa’da Göbeklitepe’de tespit edilen gizemli monolitin sırrı hala çözülemedi. Jandarma, üzerinde Göktürkçe yazı olan monolitte nöbete devam ediyor.

Göbeklitepe’deki Monolit: Jandarma Sırrı Çözmeye Çalışıyor…

Şanlıurfa Göbeklitepe’de, daha önce birçok ülkede görülen gizemli monolitlerden biri ortaya çıkmıştı. Örencik’te tespit edilen 3 metre uzunuğunda ve 45 santim genişliğinde bir metal monolit, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Monolitin üzerindeki yazı, uzmanların analizlerine göre Göktürkçede “Gökyüzüne bak, ayı gör” anlamına geliyor. Monolit ortaya çıktıktan sonra, jandarma ekiplerinin yanı sıra Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de incelemelerde bulunmuştu.

Birçok vatandaş monolitle fotoğraf çektirdi

Metal bloğu basında yer bulmasının ardından Göbeklitepe’ye gelen birçok vatandaş, gizemli monolitin başında fotoğraf çektirdi.

Jandarma nöbet tutuyor

Bununla birlikte, monolitin tespit edildiği dünden bu yana nöbetini sürdüren jandarma ekipleri, metal bloğa kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.

Valilik, monolitin neden araziye bırakıldığını araştırıyor

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