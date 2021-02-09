Göbeklitepe'deki Monolit Kayboldu! Uzaylılar Mı Kaçırdı?

Göbeklitepe yakınlarından ansızın ortaya çıkan ve ansızın bu sabah ortadan kaybolan metal blok dünya gündemine oturdu. Almanya'nın Süddeutsche Zeitung Gazetesi yazmış olduğu haberde ‘’Uzaylılar Anadolu'da’’ başlığı ile haber yaparken çok sayıda Avrupa basını ve gazete Göbeklitepe'de yaşanan olayı haber yaptı.

Göbeklitepe yakınlarında 5 Şubat Cuma günü tarlada bulunan metal blok görenleri oldukça şaşırtırken, blok bir anda ortadan kayboldu.

ABD medyası, Göbeklitepe da ortaya çıkan monolit hakkında, askerler tarafından korunduğunu iddia ederken, monolit derin sırasıyla Utah eyaletinde, California eyaletinde, Romanya'da, benzer metal yapıların görüldüğünü hatırlattı.

Aynı zamanda Amerika medyasında yayınlanan haberde metal monolitin üzerinde ‘’Gökyüzüne bak, ayı gör’’ ifadesinin Göktürk alfabesi ile yazıldığına deyinildi.

Retures ajansının yapmış olduğu habere göre ise, UNESCO dünya mirası listesinde yer alan ve Türkiye'deki kadim bir tapınak olan Göbeklitepe'deki gizemli monolit, halkın ilgisini çekiyor’’ ifadesini kullandı.

Associated Press, Fox News, Bloomberg, Washington Post, Yahoo News, USA Today gibi gazete, televizyon ve haber sitelerinde yayınlandı.

Alman gazete, ‘’ Uzaylılar Anadolu'da’’ başlığını habere uygun görürken Göbeklitepe'nin ‘’Türkiye'nin Stohenge’i ‘’ olduğunu vurguladı. Aynı zamanda bu haberde, bu tür blokların uzaylıların işi olup olmadığına ilişkin görüşler yer verildi.

Fransız CNews, Rus Haber Ajansı sputnik, The Daily Mail’de ortaya çıkan gizli monolit hakkında haberler yaptı.

5 Şubat günü gizemli bir şekilde Göbeklitepe yakınlarında boş bir arazide bulunan monolit, geldiği gibi ani bir şekilde ortadan kaybolan Monolitin kim veya kimler tarafından ortadan kaldırıldığı bilinmiyor.Dünya basınında bu tür monolitlerin farklı zaman dilimlerinde farklı yerlerde ortaya çıktığı, sonrasında ortadan kaybolduğuna ilişkin söylemler mevcutken, Alman medyası ise monalitin ortadan kaybolmasının uzaylıların işi olup olmadığı konusunda, farklı görüşlere sahip. Bugün sabah monolitin bulunduğu tarlaya giden vatandaşlar monalitin yerinde olmadığını görünce oldukça şaşırdı.