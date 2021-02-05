Göbekli Tepe’de Esrarengiz Olay! Büyük Bir Metal Blok Ortaya Çıktı Jandarma Alarma Geçti

Göbekli Tepe’de birden ortaya çıkan gizemli büyük metal blok görenler korkuttu. Çevre halkı ve köydeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi! Metal Bloğun üstünde ise “Ay’ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak” yazılıydı. Eski bir dilde yazılı olan bu yazının yer aldığı bloğun ise oraya nasıl geldiği ya da kimler tarafından getirildiği belirlenemedi.

Göbekli Tepe’de oldukça gizemli olay jandarmayı harekete geçirdi. Şanlıurfa il merkezinim 22 kilometre dışında yer alanda Göbekli Tepe dünyanın bilinen en eski yapısı. Örencik Köyü yakınlarda yer alan yapı ise dünya kültür mirasının bir parçası olarak görülmekte. 2018 yılında UNESCO tarafından korunmaya alınan yapıda yaşanan olaylar ise dünya gündemine oturdu.

GÜVENLİK GÜÇLER ALARMA GEÇTİ

Göbekli Tepe ise tarihin 0 noktası olarak bilinmemekte. Haliyle bu bölgede yaşanan olaylar da sadece ülkemizi değil tüm dünyanın tarihini etkilemekte.

Tarihi alanda ise Göktürk alfabesiyle yazılmış büyük bir metal blok bulundu. Bloğun üstünde ise "Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" yazmaktaydı. Göktürk alfabesi ile işlenmiş blok ise birdenbire ortaya çıktı.

Ne çevre ne de köy halkından kimse ise bloğun nasıl geldiğini açıklayamıyor. Kimler tarafından getirildiği ya da reklam kampanyası amaçlı yapılıp yapılmadığı da belli değil.

Sabah saatlerinde bulunan devasa metal bloğun ise 3 kenarı bulunmakta. 3metre uzunluğa ve 45 santimetre genişliğe sahip metal blok akıllar da soru işareti bıraktı.

Sabah saatlerinde metal bloğun bulunması sonucunda Bakanlık ve yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Köy halkının bildirmesi üzerine jandarma da bölgeye geldi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise incelemelerini sürdürülüyor.

İlk gelen değerlendirmelere göre bloğun üstünde Göktürk alfabesinde 'Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazılı olduğu açıklandı.

ABD VE ROMANYA'DA GÖRÜLEN MONOLİTLERLE BENZER

Yetkililer tarafından gelen şaşırtıcı bir açıklama da bloğun Amerika ve Romanya’da görülen monolitlere benzer olduğu yönündeydi.

Güvenlik güçleri bölgede önlem alsa henüz bloğun neden ya da kimler tarafından oraya dikildiği çözülemedi.

Göbekli Tepe ise son günlerde hem UNESCO mirası olarak hem de kendisi konu alan yapımlar tarafından oldukça popüler.