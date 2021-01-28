Gizemli Yaratıktan Şüpheleniliyor: 50 Hayvan Kanı Emilerek Öldürüldü

Şili’nin kuzeyinde, bir süredir onlarca hayvan gizemli bir şekilde ölüyor. Lama ve alpakalar, göğüslerinde bir ya da iki delikle birlikte, kanları emilerek öldürülüyor. Çiftçiler bu durum karşıında ne yapacaklarını bilmezken, veterinerler ve diğer yetkililer hayvanların gizemli ölümünün nedenini arıyor.

Kasımdan beri 50 hayvan gizemli bir şekilde öldü

Öldürülen hayvanlardaki yara izlerini inceleyen uzmanlara göre bu yaralar, tilki ya da puma gibi yırtıcı hayvanların izine benzemiyor. Çiftçilere göre hayvanlarını öldüren canlı sadece gece saldırıyor ve ayak izi bırakmadan işini yapıyor. Bu nedenle izi de sürülemiyor.

Kan emen chupacabra mı?

Çiftçiler bu gizemli yaratığın, Şili’de efsanelerde adı geçen ve hayvanların kanını emerek yaşadığı bilinen cupacabra adlı yaratık olmasından şüpheleniyor. İnek, keçi ve at kanı ile beslendiği öne sürülen chupacabra adlı yaratıkla ilgili araştırma yapılıyor.

Kan göğüsteki deliklerden emildi

Şili’de bir veteriner olan ve hayvan cesetlerini inceleyen Andrea Nieto adlı kişi, hayvanların herhangi bir canlı tarafından öldürülüp öldürülmediğini henüz tespit edemediklerini söyledi. Ancak tilki ve puma izleri ile bu izlerin benzeşmediğini vurguladı. Ancak kanın, deliklerden emildiğini düşündüklerini aktardı.

2016’da Ukrayna’da bir chupacabra yakalandığı iddia edilmişti